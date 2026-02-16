Дерипаска: Европе угрожает не Россия, а государства Глобального Юга

Странам Европы угрожает вовсе не Россия, а страны Глобального Юга, с которым они не в состоянии конкурировать, сообщил в Telegram бизнесмен Олег Дерипаска.

Путин рассказал, когда Россия развернулась в сторону глобального Юга и на Восток

«Это и есть основная угроза сытой жизни Старого Света. А никак не Россия», — указал он. Предприниматель отметил, что не переставал удивляться слабому пониманию происходящего в мире со стороны европейских политиков, которые выступали на Мюнхенской конференции по безопасности

Ранее президент Финляндии назвал ШОС «попыткой подорвать единство Глобального Запада», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ТЕГИ:РоссияЕвропаОлег Дерипаска

