Серия землетрясений произошла у Курильских островов

Сегодня, 15 февраля, в районе Курильских островов зарегистрированы три землетрясения. Об этом сообщает камчатский филиал федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Тихом океане

По данным ученых, эпицентры подземных толчков находились примерно в 300 км от города Северо-Курильск. Глубина очагов составила от 35 до 49 километров.

Самое сильное землетрясение - магнитудой 6,2 произошло в 18:58 по московскому времени. В течение последующих 20 минут в той же зоне зафиксировали ещё два толчка — магнитудой 4,2 и 4,4.

Накануне мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов тихоокеанской республики Вануату, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

