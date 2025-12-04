Музыкальная комедия и семейное кино: Что придет на смену сказкам в прокате
В российском прокате сегодня наиболее востребованы семейные комедии, также зреет тренд на музыкальное кино, допустили эксперты НСН.
В скором времени тренд на сказки в прокате сменится музыкальными комедиями, сказал в пресс-центре НСН режиссер, сценарист, продюсер Николай Рыбников.
«Мне кажется, на смену сказкам придут абсолютно музыкальные комедии. Это будут фильмы-праздники, новые "Веселые ребята", "Стиляги". Рассказ в жанре мюзикла о каких-то исторических событиях. В фильмах не будут подниматься серьезные темы, дойдем до уровня картины "Свинарка и пастух"», - сказал он.
В свою очередь актер, продюсер Александр Златопольский назвал наиболее востребованным жанром в прокате семейную комедию.
«Сейчас действительно идут эксперименты и креатив внутри жанра. Сказки смотрели и будут смотреть. Также сегодня востребована семейная комедия, затрагивающая несколько поколений. Я каждый день на связи с дистрибьюторами, которые понимают, что сейчас востребовано и будет востребовано, когда фильмы будут выходить. Если это не семейная комедия – все очень сложно», - объяснил он.
Ранее звезда российского кино, сербский актер Милош Бикович заявил, что в индустрии произошло разделение - сказки и масштабные картины зрители смотрят в кинотеатрах, а другие жанры - триллеры, детективы, любовные комедии ушли в цифровое пространство. По его словам, это мировая тенденция. Однако член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в разговоре с «Радиоточкой НСН» заметил, что успех сказок в российском кинопрокате и уход триллеров в онлайн связаны не с мировым трендом, а с осторожностью продюсеров.
- Музыкальная комедия и семейное кино: Что придет на смену сказкам в прокате
