Медведев заявил, что Зеленский будет жить, пока продолжает разваливать «страну 404»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в соцсетях слова президента Украины Владимира Зеленского о российском лидере Владимире Путине.

Медведев назвал Мерца «бесом» после слов об усилении армии

«Тут вошь с остекленевшими глазками произнесла: «Наш самый большой компромисс — что Путин и его друзья не в тюрьме», — заявил он. «Зелёное ничтожество будет жить, пока оно продолжает разваливать страну 404», — отметил политик в своем видео, которое он озаглавил как «Воскресное».

Ранее Медведев заявил, что Зеленский «плюнул в лицо» лидерам Европейского союза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
