Медведев заявил, что Зеленский будет жить, пока продолжает разваливать «страну 404»
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в соцсетях слова президента Украины Владимира Зеленского о российском лидере Владимире Путине.
«Тут вошь с остекленевшими глазками произнесла: «Наш самый большой компромисс — что Путин и его друзья не в тюрьме», — заявил он. «Зелёное ничтожество будет жить, пока оно продолжает разваливать страну 404», — отметил политик в своем видео, которое он озаглавил как «Воскресное».
Ранее Медведев заявил, что Зеленский «плюнул в лицо» лидерам Европейского союза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Швейцария обеспечит безопасный пролет делегации РФ на переговоры
- Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит нефти из России
- Медведев заявил, что Зеленский будет жить, пока продолжает разваливать «страну 404»
- Дерипаска: Европе угрожает не Россия, а государства Глобального Юга
- Каллас: Страны ЕС не готовы назвать дату вступления Украины в объединение
- Минобороны: Средства ПВО за 2 часа уничтожили 43 украинских БПЛА
- Богомаз: В Брянске и области нарушено тепло- и электроснабжение после атак ВСУ
- Богомаз: ПВО более 12 часов отбивает атаки беспилотников ВСУ на Брянскую область
- Серия землетрясений произошла у Курильских островов
- Aurus Motors опровергла слухи о закрытии завода в Елабуге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru