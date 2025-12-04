Деньги есть, зрителя нет: Почему россияне не идут в кинотеатры
В 2025 году в кинотеатры пришло на 7% зрителей меньше, чем годом ранее, тем не менее удалось заработать на 10% больше выручки, рассказал НСН Алексей Васясин.
Неравномерное распределение кинорелизов по году и снижение технологичности приводит к тому, что кинотеатры продолжают терять зрителей, заявил в пресс-центре НСН глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.
«За 11 месяцев – плюс 10% в деньгах и минус 7% зрителей. Если посмотреть последние три месяца, там рост и в зрителях, и в деньгах. Это говорит о том, что мы теряем аудиторию по причине неравномерности проката – у нас то густо, то пусто. Также мы теряем зрителя, потому что забыли, как снимали в 2013-2015 году в формате 1.90, это бывший IMAX. Сейчас в лучшем случае звук 7.1, а чаще 5.1, и картинка Scope, которую сложно растянуть. Пока не будет технологии, нам очень сложно молодых людей, которые из-за пандемии примкнули к торрентам и стримингу, вырвать и увести с дивана в кинотеатр. Как только это произойдет, эмоциональное погружение в задумку авторов будет глубже, народ вернется в кинотеатры», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, индустрия заинтересована в том, чтобы ежегодно минимум 12 фильмов собирали в прокате миллиард рублей и более.
«Зритель очень быстро реагирует на качественный технологичный контент. Сейчас если спросить у потребителя, есть ли, что посмотреть в кинотеатрах, скажут, что нет ничего. Раньше он даже не знал, на что идет, приходил в кинотеатр и выбирал. Если бы у нас был более равномерный прокат, каждый месяц выходил фильм-миллиардник, зритель бы всегда приходил в кинотеатр. Индустрии достаточно 12 фильмов в год со сборами в миллиард, дальше бы добирали середняками. Это вопрос равномерности, технологичности, комфорта, показа. Сейчас от экономики функциональности мы движемся в экономику впечатлений», - объяснил Васясин.
Как сообщает РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, за полные 11 месяцев 2025 года число зрителей составило 108,4 миллиона. Годом ранее показатель был на уровне 116,4 миллиона рублей, а в 2019 году и вовсе 199,9 миллиона зрителей, передает «Радиоточка НСН».
