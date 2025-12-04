Деньги есть, зрителя нет: Почему россияне не идут в кинотеатры

Как добавил собеседник НСН, индустрия заинтересована в том, чтобы ежегодно минимум 12 фильмов собирали в прокате миллиард рублей и более.

«Зритель очень быстро реагирует на качественный технологичный контент. Сейчас если спросить у потребителя, есть ли, что посмотреть в кинотеатрах, скажут, что нет ничего. Раньше он даже не знал, на что идет, приходил в кинотеатр и выбирал. Если бы у нас был более равномерный прокат, каждый месяц выходил фильм-миллиардник, зритель бы всегда приходил в кинотеатр. Индустрии достаточно 12 фильмов в год со сборами в миллиард, дальше бы добирали середняками. Это вопрос равномерности, технологичности, комфорта, показа. Сейчас от экономики функциональности мы движемся в экономику впечатлений», - объяснил Васясин.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, за полные 11 месяцев 2025 года число зрителей составило 108,4 миллиона. Годом ранее показатель был на уровне 116,4 миллиона рублей, а в 2019 году и вовсе 199,9 миллиона зрителей, передает «Радиоточка НСН».

