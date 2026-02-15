Каллас: Страны ЕС не готовы назвать дату вступления Украины в объединение

По словам Каллас, государства-члены ЕС не готовы определить точные сроки, поскольку предстоит выполнить большой объём работы. Каллас подчеркнула, что Евросоюзу необходимо двигаться вперёд в этом вопросе и чётко показать, что Украина является частью Европы. Она отметила, что Украина, как и такие страны, как Албания и Черногория, уже давно находится в процессе евроинтеграции, однако до сих пор не получила членства.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич, участвовавший в дискуссии, поддержал идею о важности Украины для ЕС, но подтвердил, что конкретную дату назвать сейчас невозможно. Он добавил, что Евросоюз в прошлом потерял доверие стран-кандидатов из-за неоднократных обещаний без реальных результатов.

6 февраля заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что в 2026 году ЕС должен чётко обозначить свою позицию по вступлению Украины. По его мнению, членство в союзе станет ключевой гарантией безопасности как для Украины, так и для всей Европы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».