«Когда я перечитал книгу, меня охватила любовь. Потому что большинство фильмов о "Дракуле" — это фильмы ужасов. Со множеством существ, жуткой кровью. И это меня не привлекало. Меня привлекало то, что мужчина может ждать 400 лет, чтобы вновь увидеть свою жену. И это настолько романтично, что я захотел рассказать эту историю», - отмечал режиссер в интервью журналу VOICE.

Впрочем, в романе Брэма Стокера у Дракулы нет жены, как нет в нем и развития романтической линии между главным героем и Миной Мюррей.

Главную роль в новом фильме о знаменитом графе-вампире сыграл Калеб Лэндри Джонс, которого Бессон уже снимал прежде в картине «Догмен». Также в «Дракуле» снимались Кристоф Вальц («Джанго освобожденный», «Бесславные ублюдки»), Зои Блю Сайдел («Жесты любви», «Институт Роузвуд») и Матильда де Анджелис («Леонардо», «Отыграть назад», «Закон Лидии Поэт»).

Как заявлял НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев, новая киноадаптация романа Брэма Стокера – яркий игровой проект, а на больших экранах в России подобного не выходило уже давно. По его словам, картина привлечет аудиторию, которая хочет видеть зарубежный качественный продакшн.

По данным ЕАИС Фонда кино, в первый день выхода в кинотеатрах сборы проекта с учетом предпродаж составили 6,5 миллиона рублей. Однако фильм может и не стать лидером проката.