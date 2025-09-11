Горгульи, «Парфюмер» и любовь: Что превращает «Дракулу» Бессона в комедию
Специальный корреспондент НСН посмотрел новый фильм Люка Бессона по роману Брэма Стокера и узнал, почему картину нельзя назвать страшной, романтичной или откровенно смешной.
В широкий российский прокат с 11 сентября выходит фильм французского режиссера Люка Бессона «Дракула» по роману Брэма Стокера. Предпродажи билетов говорит о том, что картина может стать одной из главных премьер сезона. В кинотеатрах давно не выходило крупных зарубежных релизов, а в России немало зрителей, которые любят подобное кино.
Однако, как лично убедился специальный корреспондент НСН на одном из первых показов, за красотой картинки скрываются художественные нюансы, которые скорее могут отпугнуть аудиторию.
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, КОТОРОЙ НЕТ
У литературного произведения, написанного в 1897 году, существует немало киноадаптаций. Широкому зрителю точно знаком готический фильм ужасов 1992 года режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, в котором Дракулу воплотил Гари Олдман, а главную женскую роль сыграла Вайнона Райдер. Картина получила три премии «Оскар» — за лучшие звуковые эффекты, грим и, конечно же, костюмы. Забегая вперед, можно отметить, что в проекте Бессона читается схожесть с версией Копполы, но она проявляется лишь в некоторых визуальных решениях и хронометраже.
Новый фильм о Дракуле расскажет зрителю историю князя Влада II, который, вернувшись с войны, узнает о смерти своей жены Елизаветы. В гневе герой отрекается от Бога и превращается в бессмертного вампира. Спустя 400 лет Дракула встречает реинкарнацию возлюбленной — Мину и идет на все, чтобы воссоединиться с любовью всей своей жизни. Сам Бессон отмечал, что решил экранизировать «Дракулу», вдохновившись историей любви.
«Когда я перечитал книгу, меня охватила любовь. Потому что большинство фильмов о "Дракуле" — это фильмы ужасов. Со множеством существ, жуткой кровью. И это меня не привлекало. Меня привлекало то, что мужчина может ждать 400 лет, чтобы вновь увидеть свою жену. И это настолько романтично, что я захотел рассказать эту историю», - отмечал режиссер в интервью журналу VOICE.
Впрочем, в романе Брэма Стокера у Дракулы нет жены, как нет в нем и развития романтической линии между главным героем и Миной Мюррей.
Главную роль в новом фильме о знаменитом графе-вампире сыграл Калеб Лэндри Джонс, которого Бессон уже снимал прежде в картине «Догмен». Также в «Дракуле» снимались Кристоф Вальц («Джанго освобожденный», «Бесславные ублюдки»), Зои Блю Сайдел («Жесты любви», «Институт Роузвуд») и Матильда де Анджелис («Леонардо», «Отыграть назад», «Закон Лидии Поэт»).
Как заявлял НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев, новая киноадаптация романа Брэма Стокера – яркий игровой проект, а на больших экранах в России подобного не выходило уже давно. По его словам, картина привлечет аудиторию, которая хочет видеть зарубежный качественный продакшн.
По данным ЕАИС Фонда кино, в первый день выхода в кинотеатрах сборы проекта с учетом предпродаж составили 6,5 миллиона рублей. Однако фильм может и не стать лидером проката.
СМЕХ ВМЕСТО УЖАСА
Накануне в легендарном кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате состоялся показ картины с кинокритиками Егором Москвитиным и Ариной Бойко. С завершением сеанса стало очевидно, что большинству зрителей в зале кино скорее не понравилось, и на то есть немало причин.
Одна из них кроется в ожиданиях аудитории. Фильм Бессона преподносится как ужасы и мелодрама, но в действительности скорее тяготеет к комедии, и это совсем не то, чего ждешь от «Дракулы». При этом смех – не решение режиссера, а скорее случайность на фоне недоработанного сценария и странных визуальных решений.
Как допустила при обсуждении фильма кинокритик Арина Бойко, картина Бессона пытается одновременно быть комедией, романтической сентиментальной историей и боевиком. В итоге получается не страшно, не романтично и не смешно.
«От фильма у меня такое впечатление: Люк Бессон болел, у него была температура под 40. Перед сном он посмотрел "Дракулу" Копполы, потом "Парфюмера" и «Горбун из Нотр-дама» от Disney. Полученная картина – то, что приснилось Бессону», - сказала она.
В свою очередь кинокритик Егор Москвитин отметил, что, если рассматривать проект исключительно как комедию, смотреть его становится проще.
«Если ты уже настроен, что это комедия – просмотр доставит большое удовольствие. Чем в фильме больше нереализованного драматизма, тем у тебя больше смеха. К картине можно относится, как к комедии и пересматривать с такой оптикой», - сказал он.
При всех минусах нового «Дракулы» в зале также нашлись и те, кому картина пришлась по душе. Среди достоинств зрители отметили подход к темам одиночества, любви и религии в фильме.
На данный момент проект Люка Бессона демонстрирует один из лучших предстартовых результатов года в кинотеатрах России. Также заметно обходит по стартовым сборам «Графа Монте-Кристо», который вышел в российский прокат в сентябре 2024 года и освоил более 631 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН»
