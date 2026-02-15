Aurus Motors опровергла слухи о закрытии завода в Елабуге

В официальном заявлении представители Aurus Motors сообщили, что производственный план на 2026 год выполняется строго в соответствии с установленными сроками и плановыми показателями. На площадке в настоящее время проводятся плановые работы по модернизации производственных процессов — в рамках графика индустриализации и подготовки к выпуску обновлённой модели автомобиля.

В компании заверили, что после завершения всех необходимых технологических и организационных мероприятий производство возобновится в штатном режиме. Также подчёркивается, что все социальные обязательства перед сотрудниками будут выполнены в полном объёме.

На днях ряд Telegram-каналов сообщили, что конвейер в Елабуге якобы остановлен под предлогом инвентаризации.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил НСН, что на бывших заводах Toyota и Volkswagen могут начать собирать Aurus и Volga, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

