Богомаз: ПВО более 12 часов отбивает атаки беспилотников ВСУ на Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что регион уже более 12 часов подвергается массированной атаке украинских беспилотников. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

Богомаз: 120 украинских беспилотников уничтожено с утра над Брянской областью

По его словам, бойцы подразделений Минобороны РФ, бригады «БАРС - Брянск», а также спецподразделения Росгвардии по Брянской области продолжают вести интенсивную работу по перехвату и уничтожению воздушных целей. На данный момент над территорией области ликвидировано более 170 вражеских БПЛА самолётного типа.

Ранее Богомаз сообщал о ликвидации 120 украинских БПЛА над Брянской областью, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиБрянская ОбластьРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры