Богомаз: ПВО более 12 часов отбивает атаки беспилотников ВСУ на Брянскую область
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что регион уже более 12 часов подвергается массированной атаке украинских беспилотников. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.
По его словам, бойцы подразделений Минобороны РФ, бригады «БАРС - Брянск», а также спецподразделения Росгвардии по Брянской области продолжают вести интенсивную работу по перехвату и уничтожению воздушных целей. На данный момент над территорией области ликвидировано более 170 вражеских БПЛА самолётного типа.
Ранее Богомаз сообщал о ликвидации 120 украинских БПЛА над Брянской областью, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Богомаз: ПВО более 12 часов отбивает атаки беспилотников ВСУ на Брянскую область
- Серия землетрясений произошла у Курильских островов
- Aurus Motors опровергла слухи о закрытии завода в Елабуге
- Минобороны: Средства ПВО за 5 часов уничтожили 123 украинских БПЛА
- СМИ: В Санкт-Петербурге зафиксировали два случая заболевания оспой обезьян
- СМИ: США потратили почти $3 млрд на захват Мадуро
- Нефтетанкер Tony под либерийским флагом врезался в причал в Усть-Луге
- Четыре человека погибли в ДТП в Амурской области
- Новый «миллиардер»? Сборы «Сказки о царе Салтане» превысили 650 млн рублей
- Депутат: Telegram контактирует с РКН по снятию ограничений с мессенджера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru