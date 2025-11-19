«Копнуть вглубь»: Что войдет в расширенную версию «Августа» с Безруковым
Новая версия фильма «Август» поможет зрителям лучше понять персонажей, заявил НСН Никита Высоцкий.
Расширенный хронометраж фильма «Август» — это более авторский взгляд. Публика сможет лучше прочувствовать это кино, рассказал режиссер «Августа» Никита Высоцкий в разговоре с НСН.
«Август» был снят режиссерским дуэтом Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева с участием Сергея Безрукова и Никиты Кологривого. Картина основана на романе писателя Владимира Богомолова «В августе сорок четвёртого» и повествует о советских контрразведчиках и их работе на финальном этапе Великой Отечественной войны. В российском прокате проект принес свыше 1,3 миллиарда рублей. Новая версия художественного фильма выйдет в широкий прокат 20 ноября и отличается от прокатной на почти 20 минут. Об этом сообщил ТАСС. Высоцкий объяснил ее отличие от первоначальной.
«Это более полная версия, которая для меня была предпочтительнее. Тут сложно сказать, насколько она режиссерская или продюсерская. Она более полная, для людей, которых заинтересовала картина, и тех, кто еще не видел. Мы продемонстрируем более авторский вариант, будет расширена батальная сцена в конце фильма. Но больше не расскажу, никто тогда не пойдет в кино. У людей будет возможность копнуть не только вширь, но и вглубь многих персонажей и сцен. Вырезать какие-то вещи всегда тяжело. Зрители не видят наших слез, но что-то мы отрывали с болью, но они поймут, как было непросто, если ознакомятся с двумя версиями “Августа”. Если бы можно было просто взять и механически отрезать или добавить, но любая склейка в монтаже — это место, которое диктует последующие ваши действия. Надо сделать так, чтобы была сохранена идея и были завершены все линии. Я называю это не сокращением, а поиском идеального варианта», — указал он.
По опросу ВЦИОМа, россияне признали лучшим российским фильмом 2025 года картину «Август». Ее назвал каждый пятый (20%). Высоцкий подчеркнул, что ради таких моментов и стоит работать.
«Когда что-то делаешь, и людям это нравится, то это всегда приятно. Я не следил за цифрами, но ощущал что картина имела успех у зрителей. Но главное не только это. Я видел достаточно много гневных и оскорбительных рецензий. Это значит, что фильм взбудоражил людей. Они все остались неравнодушны к нашей работе. “Август” стал событием. Именно для этого я работаю», — заключил он.
Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков объяснил НСН кассовый успех «Августа».
