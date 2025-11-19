Расширенный хронометраж фильма «Август» — это более авторский взгляд. Публика сможет лучше прочувствовать это кино, рассказал режиссер «Августа» Никита Высоцкий в разговоре с НСН.



«Август» был снят режиссерским дуэтом Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева с участием Сергея Безрукова и Никиты Кологривого. Картина основана на романе писателя Владимира Богомолова «В августе сорок четвёртого» и повествует о советских контрразведчиках и их работе на финальном этапе Великой Отечественной войны. В российском прокате проект принес свыше 1,3 миллиарда рублей. Новая версия художественного фильма выйдет в широкий прокат 20 ноября и отличается от прокатной на почти 20 минут. Об этом сообщил ТАСС. Высоцкий объяснил ее отличие от первоначальной.