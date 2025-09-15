Граф, но не тот: «Дракуле» предрекли сборы до 300 миллионов рублей
Новый фильм Люка Бессона не повторит в российском прокате успех «Графа Монте-Кристо», заявил НСН Роман Исаев.
Главный герой фильма «Дракула» обладает скорее локальной популярностью, потому при всей своей зрелищности картина вряд ли освоит в российском прокате больше 300 миллионов рублей. Об этом в беседе с НСН рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
За первый уикенд картина Люка Бессона заработала в российских кинотеатрах 102,4 миллиона рублей. Это позволило фильму возглавить кинопрокат по итогу выходных. Исаев назвал такой результат достойным.
«Это большая яркая зарубежная новинка, которой не было в наших кинотеатрах после выхода "Балерины" и "Материалистки". Все лето прошло без заметного зарубежного кино. "Дракула", возможно, претендовал на более высокие цифры, но так или иначе, психологическую отметку в 100 миллионов рублей за уикенд преодолел. Как мы понимаем, это кино не для самого широкого просмотра, герой узнаваем, но явно популярен не среди всех сегментов аудитории. Результаты первого уикенда вполне удовлетворительные, долгое время лидер проката за выходные не преодолевал отметку в 100 миллионов рублей, а "Дракуле" это удалось. Фильм прошел по средней планке ожиданий. Честь и хвала компании "Атмосфера кино" за то, что этот релиз был выпущен в сентябре», - сказал он.
Предпродажи «Дракулы» Бессона превосходили показатели фильма «Граф Монте-Кристо», который вышел в российских кинотеатрах в сентябре 2024 года и освоил более 631 миллиона рублей. Однако собеседник НСН допустил, что итоговые сборы киноновинки 2025 года не превысят 300 миллионов рублей.
«Любой фильм может вызывать полярные отзывы. Если сарафанное радио у "Дракулы" в большей части будет негативное, это повлияет на кассу релиза. Теплая погода всегда мешает плохим фильмам, а хорошим фильмам она не мешает совершенно. Думаю, в итоге картина соберет в диапазоне от 200 до 300 миллионов рублей. Той фееричной динамики, которую в прошлом году показал "Граф Монте-Кристо" не будет. Та картина зашла во все сегменты аудитории, шла с исключительно позитивным сарафанным радио и в течение нескольких месяцев была в топе по сборам. В случае с "Дракулой" подобного не произойдет», - заметил Исаев.
Наряду с «Дракулой» Бессона в топ-3 самых успешных релиза прошедших выходных вошел мультфильм «Зверопоезд» (44,9 миллиона рублей) и триллер «Вниз» (26,4 миллиона рублей) с Егором Кридом и Анфисой Черных, передает «Радиоточка НСН».
