Предпродажи «Дракулы» Бессона превосходили показатели фильма «Граф Монте-Кристо», который вышел в российских кинотеатрах в сентябре 2024 года и освоил более 631 миллиона рублей. Однако собеседник НСН допустил, что итоговые сборы киноновинки 2025 года не превысят 300 миллионов рублей.

«Любой фильм может вызывать полярные отзывы. Если сарафанное радио у "Дракулы" в большей части будет негативное, это повлияет на кассу релиза. Теплая погода всегда мешает плохим фильмам, а хорошим фильмам она не мешает совершенно. Думаю, в итоге картина соберет в диапазоне от 200 до 300 миллионов рублей. Той фееричной динамики, которую в прошлом году показал "Граф Монте-Кристо" не будет. Та картина зашла во все сегменты аудитории, шла с исключительно позитивным сарафанным радио и в течение нескольких месяцев была в топе по сборам. В случае с "Дракулой" подобного не произойдет», - заметил Исаев.

Наряду с «Дракулой» Бессона в топ-3 самых успешных релиза прошедших выходных вошел мультфильм «Зверопоезд» (44,9 миллиона рублей) и триллер «Вниз» (26,4 миллиона рублей) с Егором Кридом и Анфисой Черных, передает «Радиоточка НСН».

