СМИ: В Санкт-Петербурге зафиксировали два случая заболевания оспой обезьян
В Санкт-Петербурге зафиксированы два новых случая заражения оспой обезьян. Об этом сообщают Telegram-каналы Mash и Baza.
По информации Mash, оба пациента - мужчины - госпитализированы в одну из городских больниц. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.
В начале февраля аналогичные случаи были зарегистрированы в Московской области. В конце января в Одинцовском районе госпитализировали мужчину с высыпаниями на лице, лихорадкой и температурой до 39. 2 февраля в подмосковный Домодедово поступил ещё один пациент в схожем состоянии. По словам этого мужчины, он имел тесный контакт с 41-летним жителем Подмосковья, у которого ранее подтвердили заболевание.
Оспа обезьян передаётся при близком физическом контакте с больным человеком или заражённым животным. Болезнь способна вызывать серьёзные осложнения, включая вторичные инфекции кожи, пневмонию и сепсис. Специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности при контактах с людьми, у которых появились характерные высыпания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru