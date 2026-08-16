Хейт и показы в школах: Сборы «Колобка» превысили 500 млн рублей

По итогам первых выходных в прокате «Колобок» заработал примерно 250 млн рублей, несмотря на сообщения СМИ о пустых кинозалах на показах картины на фоне беспрецедентной волны ее критики. В кинотеатрах признались, что были рады таким результатам.

«Фильмов в прокате мало, поэтому "Колобок" получил максимально широкую роспись. Если стандартно в кинотеатр ставится пять-семь сеансов фильма, то сейчас с "Колобком" роспись доходила до 20-25 сеансов. Когда весь семи- или восьмизальный кинотеатр отдают под один фильм, естественно, не на всех сеансах будут полные залы. В регионах такого хейта, как в Москве, особо не наблюдается. Если говорить про зрителей, которые посмотрели "Колобка", у фильма начинается очень хороший "сарафан" после первого уикенда», - поделился в беседе с НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.