Хейт и показы в школах: Сборы «Колобка» превысили 500 млн рублей
Фильм вторую неделю подряд возглавляет российский прокат.
Сборы киносказки режиссера Антона Маслова «Последний богатырь. Колобок» превысили 500 млн рублей. Картина вышла в прокат 6 августа и столкнулась с массой хейта. При этом в индустрии ей пророчат кассу в 2 млрд рублей.
СБОРЫ «КОЛОБКА»
На момент написания материала сборы «Колобка» с Дмитрием Журавлевым и Гошей Куценко, по подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, составляют 533 млн 737 тысяч 260 рублей. Главного героя озвучил комик Гарик Харламов. Согласно данным системы, сказка вторую неделю подряд возглавит российский кинопрокат.
По предварительным итогам уходящих выходных на второй строчке, согласно информации ЕАИС, расположилась семейная лента «Смешарики сквозь вселенные». На момент написания материала замыкает тройку лидеров уикенда новый хоррор «Крушение рейса».
По итогам первых выходных в прокате «Колобок» заработал примерно 250 млн рублей, несмотря на сообщения СМИ о пустых кинозалах на показах картины на фоне беспрецедентной волны ее критики. В кинотеатрах признались, что были рады таким результатам.
«Фильмов в прокате мало, поэтому "Колобок" получил максимально широкую роспись. Если стандартно в кинотеатр ставится пять-семь сеансов фильма, то сейчас с "Колобком" роспись доходила до 20-25 сеансов. Когда весь семи- или восьмизальный кинотеатр отдают под один фильм, естественно, не на всех сеансах будут полные залы. В регионах такого хейта, как в Москве, особо не наблюдается. Если говорить про зрителей, которые посмотрели "Колобка", у фильма начинается очень хороший "сарафан" после первого уикенда», - поделился в беседе с НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.
Однако член АВК Роман Исаев в разговоре с НСН предсказал «Колобку» сборы в 2 млрд рублей.
«Цифры у "Колобка" абсолютно нормальные. Никто, в принципе, не ожидал на первом дне каких-то рекордных цифр, но тем не менее первый день случился по кассовым сборам на очень достойном уровне. Замечательно, что у нас есть в августе крупный релиз, и надо этому факту исключительно помогать, доводить до сведения зрителя. Я уверен, у проекта все сложится нормально, и он заработает свои заслуженные 1,5-2 млрд рублей», - подчеркнул он.
ХЕЙТ, УГОЛОВНОЕ ДЕЛО И ПОКАЗЫ В ШКОЛАХ
При этом, несмотря на достойные показатели в прокате, фильм «Последний богатырь. Колобок» в Сети столкнулся с хейтом. Пользователи даже снизили ему рейтинги на «Кинопоиске» до 1,7. Известно, что режиссер ленты публично поссорился с одним из комментаторов в Сети, и участникам съемочной группы поступали угрозы.
На фоне этого даже было возбуждено уголовного дела против людей, которые отправляли угрозы создателям фильма — в том числе в комментариях и в личных сообщениях. По данным Telegram‑канала «Осторожно, новости», сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто стоит за этими посланиями, и ведут поиск авторов сообщений.
Уточняется, что за подобные действия виновным может грозить тюремное заключение на срок до пяти лет. Кроме того, правовая редакция телеканала «Россия 24» собиралась обратиться в Следственный комитет из-за травли фильма «Колобок».
При этом некоторые СМИ в соцсетях писали, что для школьников 1–9 классов для обязательного просмотра необходимо организовать показы «Колобка». Сообщалось, что они будут доступны с 1 сентября 2026 года и якобы продлятся в течение месяца, пишет портал Сinevista.ru.
Однако позже в Минпросвещения России опровергли эту информацию. В ведомстве назвали подобные публикации фейком. Каких-либо распоряжений или нормативных документов об обязательном просмотре фильма министерство не издавало, пишет РИА Новости.
Ранее режиссер сказок «По щучьему велению», «Огниво» и «Яга на нашу голову» Александр Войтинский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что стремление государства контролировать сборы теневого проката понятно, но в случае принудительного лицензирования такого контента его показ останется незаконным.
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