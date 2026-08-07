BadComedian объяснил пустые кинозалы на премьерных показах «Колобка»
Полупустые кинозалы на показах отечественной сказки «Последний богатырь. Колобок» связаны не с провалом в прокате, а с аномально огромным количеством сеансов. Об этом в комментарии «Газете.Ru» рассказал кинокритик Евгений Баженов, известный как BadComedian.
Эксперт пояснил, что при таком объеме показов среднее посещение в 10–15 человек на зал вместимостью до 400 мест визуально создает картину катастрофы. Однако Баженов уверен, что это лишь оптическая иллюзия: при ограниченном прокате аншлаги были бы гарантированы. Опираясь на официальную статистику ЕАИС, блогер подчеркнул, что фильм фактически стал рекордсменом среди летних релизов, поэтому говорить о кассовом провале некорректно.
В то же время критик добавил важную оговорку касательно финансовой отдачи проекта. Несмотря на объективно крепкие результаты для среднестатистической премьеры, текущие сборы едва ли можно назвать полноценным коммерческим успехом, если принимать во внимание колоссальный производственный бюджет блокбастера.
«Хуже всех российским кинотеатрам. Их заставляют крутить отечественные фильмы, на которые люди не то чтобы массово ходят», – заметил кинокритик.
Оценивая старт прокат фильма, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с НСН отметил, что информацию о слабой посещаемости «Колобка» намеренно раздули.
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