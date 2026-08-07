BadComedian объяснил пустые кинозалы на премьерных показах «Колобка»

Полупустые кинозалы на показах отечественной сказки «Последний богатырь. Колобок» связаны не с провалом в прокате, а с аномально огромным количеством сеансов. Об этом в комментарии «Газете.Ru» рассказал кинокритик Евгений Баженов, известный как BadComedian.

Эксперт пояснил, что при таком объеме показов среднее посещение в 10–15 человек на зал вместимостью до 400 мест визуально создает картину катастрофы. Однако Баженов уверен, что это лишь оптическая иллюзия: при ограниченном прокате аншлаги были бы гарантированы. Опираясь на официальную статистику ЕАИС, блогер подчеркнул, что фильм фактически стал рекордсменом среди летних релизов, поэтому говорить о кассовом провале некорректно.