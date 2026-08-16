Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Пермском крае

Собеседник РИА Новости отметил, что медицинская помощь понадобилась семерым пассажирам, включая двоих детей. Трое взрослых с ушибами были направлены в травмпункт, а еще четверо пострадавших, среди которых оба несовершеннолетних, доставлены в приемное отделение Березниковской городской больницы с ЧМТ.

Ранее пять человек погибли, трое пострадали в ДТП в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

