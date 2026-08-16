«Ухожу красиво»: Как «Звери» «попрощались» в «Лужниках»

«УХОЖУ КРАСИВО»: СПАСИБО, НО НОВЫХ ПЕСЕН НЕ БУДЕТ

Прямо со сцены стадиона «Лужники» Роман Билык подтвердил, что дискография коллектива завершена. Последний альбом «Зверей» вышел в 2024 году. Он называется «Фолк».

«Хочу сказать всем спасибо — всем, кто принимал участие в записи, всем музыкантам, звукорежиссерам и, конечно, публике», - отметил артист во время выступления в «Лужниках».

В начале июля Зверь рассказал, что группа уходит в творческий отпуск на несколько лет. В конце прощального концерта в «Лужниках» коллектив поблагодарил фанатов за поддержку, отметив, что группа не прощается со зрителями, а лишь говорит «до скорой встречи». Одним из ее хитов как раз является песня «До скорой встречи».