«Ухожу красиво»: Как «Звери» «попрощались» в «Лужниках»
Солист группы Роман Билык объявил, что коллектив больше не будут выпускать новые песни.
Накануне в Москве в «Лужниках» состоялся прощальный концерт рок-группы «Звери». Дело в том, что коллектив объявил об уходе в творческий отпуск на несколько лет. Поэтому шоу на столичном стадионе стало последним большим мероприятием для знаменитостей на текущий момент. Лидер группы Рома Зверь (Роман Билык) признался, что коллектив больше не будут выпускать новые песни. Однако не все фанаты захотели прощаться с музыкантами — билеты на концерт «Зверей» в «Лужниках» оказались не распроданы.
«УХОЖУ КРАСИВО»: СПАСИБО, НО НОВЫХ ПЕСЕН НЕ БУДЕТ
Прямо со сцены стадиона «Лужники» Роман Билык подтвердил, что дискография коллектива завершена. Последний альбом «Зверей» вышел в 2024 году. Он называется «Фолк».
«Хочу сказать всем спасибо — всем, кто принимал участие в записи, всем музыкантам, звукорежиссерам и, конечно, публике», - отметил артист во время выступления в «Лужниках».
В начале июля Зверь рассказал, что группа уходит в творческий отпуск на несколько лет. В конце прощального концерта в «Лужниках» коллектив поблагодарил фанатов за поддержку, отметив, что группа не прощается со зрителями, а лишь говорит «до скорой встречи». Одним из ее хитов как раз является песня «До скорой встречи».
«Мы возьмем небольшую паузу в концертной деятельности — так что мы увидимся не через год, может быть, через два. Но мы обязательно вернемся с гастролями, я вам обещаю. Просто всем, даже "Зверям", нужна небольшая пауза и передышка» - заявил Рома Зверь со сцены.
В завершение шоу прозвучала композиция «Районы-кварталы» из альбома 2004 года, который стал прорывным в дискографии музыкантов. После этого все участники коллектива обнялись прямо на сцене. Весь стадион «Лужники» аплодировал. Музыканты поклонились и тоже похлопали публике в ответ, пишет РИА Новости.
НЕРАСПРОДАННЫЕ БИЛЕТЫ
Однако не все билеты на прощальный концерт группы «Звери» были распроданы. Так, по данным РИА Новости, за несколько часов до проведения шоу в Москве в продаже осталось свыше 9,5 тысячи билетов. Речь идет о местах на трибунах. При этом число оставшихся билетов на танцпол и в фан-зону неизвестно.
По данным афиши, в день проведения концерта еще продавались билеты практически всех категорий: от танцпола и фан-зоны до VIP-зоны и отдельных лож. Сам концерт начался 15 августа в 20:00. При этом, по информации «Москвы 24», шоу «Зверей» в «Лужниках» посетили 50 тысяч человек.
Согласно данным сервисов Сoncert.ru и Тickets.vk.ru, билеты на «Зверей» в «Лужниках» стоили от 2 тысяч до 25 тысяч рублей. При этом вместимость стадиона на концертах составляет до 81 тысячи зрителей. К примеру, на концерты группы «Руки Вверх!», которые состоялись в «Лужниках» 25 и 26 июля, пришли по 75 тысяч человек. Об этом лидер группы Сергей Жуков сообщил во «ВКонтакте».
Между тем, пользователи Сети перечислили возможные причины большого количества непроданных билетов на последний концерт «Зверей» в «Лужниках». Речь идет о слабом взаимодействии солиста со зрителями на выступлении, отсутствии старых хитов, хотя, судя по сообщениям СМИ, на концерте такие песни были, и ярких спецэффектов. При этом некоторые отметили качественный живой звук, следует из ветки Threads (Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской), которую изучило РИА Новости.
«"Звери" живьем вообще не очень. Солист амебно стоит на сцене и периодически играет на гитаре. Отсутствие даже минимальной коммуникации с публикой», - написал один из комментаторов.
Рок-группа «Звери» была основана Романом Билыком в 2000 году. Коллектив получил признание по версии различных музыкальных премий. Так, в 2005 году «Звери» получили премию «MTV Россия», а потом стали «Лучшим исполнителем России» по версии MTV Europe Music Awards. К тому же их девять раз признавали лучшей рок-группой по версии премии телеканала «Муз-ТВ».
У группы девять полноформатных альбомов и шесть альбомов EP. Последней выпущенной пластинкой стал live-альбом «Лужники-2024», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Основными хитами «Зверей» являются песни «Районы-кварталы», «До скорой встречи!», «Все, что тебя касается», «Дожди-пистолеты», «Танцуй», «Напитки покрепче» и другие.
Ранее представители ведущих музыкальных стримингов в интервью НСН объяснили, что взлет 20-летнего поп-исполнителя Вани Дмитриенко с вершин чартов до концертов на двух крупнейших стадионах России связан с совокупностью факторов, а также назвали новых артистов, готовых замахнуться на стадионы, в том числе рэперов Macan (Андрей Косолапов) и Icegergert (Георгий Гергерт), а также хип-хоп дуэт из Владикавказа Miyagi & Эндшпиль.
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