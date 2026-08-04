По сюжету Колобок, которого сотворила злая колдунья с помощью магии, однажды решает вселиться в богатыря, чтобы обрести свободу. Однако что-то идет не так, и герой вселяется в трусливого пекаря Тихона. Эту роль в картине сыграл комик и актер Дмитрий Журавлев. Он в беседе с журналистами отметил, что в ходе работы над картиной довелось даже покататься на лошади.

«Все мое нахождение на площадке съемок – какое-то волшебство. Первый съемочный день был на лошади, я скакал весь день. А в последний день я летал», - заявил он.

При этом добавил, что главным вызовом стала работа с Колобком в кадре.

«Было волнительно, потому что я не до конца понимал, как взаимодействовать с ненастоящим партнером по площадке. Сложно, но мы с режиссером картины Антоном Масловым выработали методику и проработали ее до съемочного периода. Когда были съемки, мы легко работали», - уточнил он.