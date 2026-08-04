Дерзкий замес: В Москве представили «Колобка» с Гариком Харламовым
Гарик Харламов, Дима Журавлев и Мила Ершова рассказали НСН о деталях съемок в фильме «Последний богатырь. Колобок».
Часть съемок фильма «Последний богатырь. Колобок» прошла на Алтае, и зрителей в кино ждут удивительные пейзажи, рассказала НСН на светской премьере картины исполнительница одной из главных ролей Мила Ершова.
С 6 августа в российский прокат выходит фильм «Последний богатырь. Колобок». Картина представит начало истории героя, которого зрители впервые увидели во второй части франшизы «Последний богатырь». Колобка в новом фильме вновь озвучит Гарик Харламов. Волка в картине сыграет Гоша Куценко, а Мила Ершова исполнит роль Лады. По ее словам, съемки в этой картине стали удивительным опытом.
«Экспедиция на Алтай была одной из самой запоминающихся в моей жизни. Невероятная красота, невероятные виды. Большое счастье, что удалось куда-то поехать. Это дорого, многие решают снимать на хромакее, на LED-экранах или в Подмосковье, и потом горы рисуют. У нас было настоящее путешествие. Я всем советую посетить Алтай, это невероятная красота», - поделилась она.
По сюжету Колобок, которого сотворила злая колдунья с помощью магии, однажды решает вселиться в богатыря, чтобы обрести свободу. Однако что-то идет не так, и герой вселяется в трусливого пекаря Тихона. Эту роль в картине сыграл комик и актер Дмитрий Журавлев. Он в беседе с журналистами отметил, что в ходе работы над картиной довелось даже покататься на лошади.
«Все мое нахождение на площадке съемок – какое-то волшебство. Первый съемочный день был на лошади, я скакал весь день. А в последний день я летал», - заявил он.
При этом добавил, что главным вызовом стала работа с Колобком в кадре.
«Было волнительно, потому что я не до конца понимал, как взаимодействовать с ненастоящим партнером по площадке. Сложно, но мы с режиссером картины Антоном Масловым выработали методику и проработали ее до съемочного периода. Когда были съемки, мы легко работали», - уточнил он.
В свою очередь Гарик Харламов уточнил, что ни дня не работал на съемочной площадке проекта.
«Это мой самый любимый фильм, потому что его снимали без меня. Маслов мучил меня 1,5 недели в студии и все. Они ездили по всему миру, снимали красиво. Я не видел ничего. Куценко присылал мне видео. Говорил : "Температура - 40 градусов тепла". Они мучались, делали это для вас» - подчеркнул он.
Ранее режиссер картины Антон Маслов в интервью НСН рассказал, что для создания образа главного героя на съемках использовали синие макеты. В процессе монтажа специалисты синхронизировали мимику Гарика Харламова, записанную на видео, со звуковой дорожкой. Команда обработала более тысячи кадров графики, а затем аниматоры создали Колобка, которого зритель увидит на экране.
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