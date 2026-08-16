Маслов: Согласие Харламова озвучить «Колобка» стало большой победой

Режиссер фильма «Последний богатырь. Колобок» Антон Маслов признался, что участие Гарика Харламова, который подарил свой голос главному герою, стало огромным достижением, поскольку уговорить артиста на этот проект было непросто. Об этом Маслов рассказал в интервью информационной службе «Вести».

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Рассуждая о концепции картины, Маслов раскрыл необычную предысторию персонажа. По его словам, никто не рождается с готовой судьбой, и Колобок в этом смысле не исключение.

«Когда Колобок появился, он был маленькой, мягкой, нежной булочкой, но попал ... в разбойничью стаю, понимаете? А разбойничья стая до хорошего не доведет», - рассказал Маслов.

Ранее кинокритик Сергей Сычев заявил, что низкий рейтинг фильма «Последний богатырь. Колобок» может быть результатом целенаправленной кампании конкурентов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: «Атмосфера кино»
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