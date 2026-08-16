Маслов: Согласие Харламова озвучить «Колобка» стало большой победой

Рассуждая о концепции картины, Маслов раскрыл необычную предысторию персонажа. По его словам, никто не рождается с готовой судьбой, и Колобок в этом смысле не исключение.

«Когда Колобок появился, он был маленькой, мягкой, нежной булочкой, но попал ... в разбойничью стаю, понимаете? А разбойничья стая до хорошего не доведет», - рассказал Маслов.

Ранее кинокритик Сергей Сычев заявил, что низкий рейтинг фильма «Последний богатырь. Колобок» может быть результатом целенаправленной кампании конкурентов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».