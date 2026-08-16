Пенсионерка из Техаса построила деревню только для женщин
71-летняя жительница американского Техаса Робин Йериан построила неподалеку от Далласа необычный жилой комплекс, жилье в котором сдается исключительно женщинам. Об этом сообщает The Sun.
Идея такого проекта пришла к американке после выхода на пенсию. Изначально она сама проживала в компактном доме с двумя спальнями, но затем решила организовать дополнительный источник дохода и занялась возведением арендных построек.
Инфраструктура поселка, получившего название «Птичье гнездо», обошлась создательнице примерно в 150 тысяч долларов. Эти средства были направлены на проведение электричества, водоснабжения и канализации, а также на прокладку дорожек и подготовку земельных участков.
Ежемесячная аренда домика составляет 450 долларов. При этом ключевым и обязательным условием для заселения является гендерный признак - проживать там могут только представительницы прекрасного пола. Сама Йериан объяснила свою позицию тем, что тоже живет на территории комплекса и стремится создать вокруг себя сообщество единомышленников, добрых и уважительных подруг.
На данный момент в «Птичьем гнезде» проживают двенадцать женщин в возрасте старше 52 лет, большинство из которых одиноки, разведены или овдовели. Спрос на жилье настолько высок, что каждый раз, когда один из домиков освобождается, за возможность туда въехать разворачивается настоящая конкуренция.
В прошлом году американский пенсионер попал в больницу из-за совета искусственного интеллекта, который посоветовал ему заменить соль на бромид натрия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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