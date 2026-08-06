«Месть, паук и пепел!»: Хейтеры попытались уничтожить «Колобка» до премьеры
Дмитрий Журавлев пожаловался на «пожелания смерти» от фанатов дружелюбного соседа, рейтинги «Колобка» упали до минимума, однако индустрия уверена в миллиарде.
Выход в российский прокат фильма «Последний богатырь. Колобок» ознаменовался беспрецедентной атакой на картину со стороны ненавистников, «мстящих» создателям картины за перенос пиратского показа нового «Человека-паука». Рейтинги фильма обрушили до минимальных показателей еще до премьеры, интернет наполнили мемы, а на этой истории не стесняются хайповать и светские персонажи.
«БУЛОЧНОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ»: КОМИКИ И ХЕЙТЕРЫ
Новый фильм «богатырской франшизы» официально выходит в прокат сегодня, 6 августа. Картина Антона Маслова должна была стать одной из глобальных сказочных историй, призванной помочь кинотеатрам спастись от традиционного «летнего провала». Ничего не предвещало катастрофы, однако все поменялось после того, как стало известно, что ради «Колобка» будут сдвинуты «пиратские» показы в российских кинотеатрах голливудского супергеройского блокбастера «Человек-паук: новый день», который только за первый уикенд в прокате заработал в мире более $930 млн и, вероятно, станет самым кассовым фильмом 2026 года.
В середине июля стало известно, что дистрибьютор «Атмосфера Кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) рекомендовали российским кинотеатрам отложить до 20 августа начала показа в России нового фильма по комиксам Marvel с Томом Холландом и Зендеей в главных ролях, поддержав таким образом «Колобка». Это решение открыло портал ненависти, выплеснувшейся на отечественную картину еще до премьеры.
Рейтинг фильма на сайте «Киноафиша» обрушился до 1,1 балла из 5 на основе мнений восьми тысяч человек. На «Кинопоиске» на момент выхода материала зрительская оценка «Колобка» отсутствует с мотивировкой: «недостаточно оценок, рейтинг формируется». При этом СМИ уже вовсю пестрят заголовками о «Мести за Человека-паука», «Булочном недоразумении» и различными вариациям того, как зрители «испепелили», «съели» или «уничтожили Колобка» еще до премьеры.
Хейтерам не нравится буквально все – графика, сюжет и главные герои, в числе которых оказались комики Гарик Харламов (озвучивает Колобка) и Дмитрий Журавлев (играет роль Тихона). Светское издание «Сплетник» пишет, что Колобка уже назвали «самым ненавистным персонажем», ссылаясь на TikTok и Telegram-каналы. В Сети лицо главного героя сравнивают с трэш-блогером Олегом Монголом и предлагают парочкам «обжиматься и целоваться» в кинотеатре на показе этой картины, поскольку «на нее никто не ходит».
Не осталась в стороне и телеведущая Ксения Собчак, «экспертное мнение» которой распространилось в последнее время на всё и вся – от чемпионата мира по футболу до концертов Егора Крида и Вани Дмитриенко. Telegram-канал Собчак «Осторожно новости» раскопал историю о том, как режиссер Маслов и блогер Журавлев обрушились в соцсетях на московского электрика Владимира, спросившего в комментариях, почему в трейлере «так отвратительно нарисован Колобок». СМИ с удовольствием подхватили новость о том, как создатели «Колобка» затравили простого электрика.
Дмитрию Журавлеву пришлось даже ответить в соцсетях хейтерам.
«Весь год я промил «Колобка», потому что вложил всё, что было во мне. Я видел команду, их горящие глаза, видел красоту природы и мастерство костюмеров и декораторов. Я знал, что у нас крепкий, смешной и захватывающий сценарий. Из уважения к этому титаническому труду каждого изо дня в день я брал оглобли и пахал вместе со своей командой. Но прилетел чёрный лебедушка… Последние две недели мне и моей семье почему-то желают смерти фанаты дружелюбного, *** соседа. (…) Я принимаю этот хейт как плату за большой проект. И я уверен в нашем кино! (…) Я благодарен судьбе, что со мной случился «Колобок», - подчеркнул актер.
ХЛЕБ И ЗРЕЛИЩЕ: «ОДНОЗНАЧНЫЙ МИЛЛИАРД»:
Несмотря на негативные отзывы и публикации в СМИ скринов с пустыми залами в кинотеатрах на будущих показах «Колобка», предварительные продажи билетов на эту картину превысили на сегодня 18 млн рублей. Издание «Бюллетень кинопрокатчика» отмечает, что по этому показателю фильм Маслова обошел «Домовенка Кузю» и «Холопа-3», каждый из которых заработал в российском прокате более миллиарда рублей.
Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков говорил НСН, что в индустрии ждут от «Колобка» «хороших и веселых» цифр по сборам. Со своей стороны, член АВК Роман Исаев предрек этой картине «однозначный миллиард».
«Кинотеатры однозначно ждут сборов в миллиард рублей. "Последний богатырь. Колобок" может собрать эти деньги с учетом большой рекламной кампании. Думаю, сборы могут составить и 1,5 миллиарда рублей. Фильм выйдет в августе с потенциалом продолжения проката в сентябре. Невозможно выпустить все крупные фильмы в Новый год. Наконец в этом году какие-то фильмы выходят летом. Это прекрасное решение продюсеров», - сказал Исаев НСН.
Со своей стороны, режиссер фильма Антон Маслов подробно рассказал НСН, как «Колобок» выпекали два года.
«Наш Колобок — полностью рукотворный персонаж. Если в «Буратино» использовалась технология захвата мимики актера, у нас процесс был другим. И я очень рад, что пока мы используем искусственный интеллект в довольно ограниченном объеме. Мне хочется верить, что будущее все равно останется за человеком. Для съемок мы использовали специальные синие макеты: для маленького Колобка — маленький синий шарик, для взрослого — большой. Кроме того, у нас был полностью изготовленное физическое «тело» Колобка, на создание которого ушло четыре месяца. Это был не хлеб, конечно, но выглядел он настолько реалистично, что его действительно хотелось откусить», - подчеркнул Маслов.
Вместе с тем кинокритик Давид Шнейдеров в свойственной ему манере предположил, что в случае легального выхода в российский прокат нового «Человека-паука» от «Колобка» не осталось бы даже «бильярдного шарика». В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он счел унизительным, что прокатчики российской картины «встали на колени перед пиратами», попросив их отложить релиз голливудского фильма.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Приморье задержали трех подростков, планировавших теракт на объекте Росгвардии
- «Месть, паук и пепел!»: Хейтеры попытались уничтожить «Колобка» до премьеры
- В России ликвидировали ИП певицы Земфиры
- Hyundai зарегистрировала шесть товарных знаков в России
- В Тверской области из-за БПЛА поврежден фасад логистического комплекса Wildberries
- Москва и Ереван обсуждают открытие новых диппредставительств
- Российским бодибилдерам впервые разрешили выступить на чемпионате Азии
- Над Россией за ночь сбили 605 украинских БПЛА
- Любинский: Киев готов на любые теракты ради финансирования
- «Впереди жара!»: Как Украина осталась без ПВО, а США без ракет