«БУЛОЧНОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ»: КОМИКИ И ХЕЙТЕРЫ

Новый фильм «богатырской франшизы» официально выходит в прокат сегодня, 6 августа. Картина Антона Маслова должна была стать одной из глобальных сказочных историй, призванной помочь кинотеатрам спастись от традиционного «летнего провала». Ничего не предвещало катастрофы, однако все поменялось после того, как стало известно, что ради «Колобка» будут сдвинуты «пиратские» показы в российских кинотеатрах голливудского супергеройского блокбастера «Человек-паук: новый день», который только за первый уикенд в прокате заработал в мире более $930 млн и, вероятно, станет самым кассовым фильмом 2026 года.

В середине июля стало известно, что дистрибьютор «Атмосфера Кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) рекомендовали российским кинотеатрам отложить до 20 августа начала показа в России нового фильма по комиксам Marvel с Томом Холландом и Зендеей в главных ролях, поддержав таким образом «Колобка». Это решение открыло портал ненависти, выплеснувшейся на отечественную картину еще до премьеры.

Рейтинг фильма на сайте «Киноафиша» обрушился до 1,1 балла из 5 на основе мнений восьми тысяч человек. На «Кинопоиске» на момент выхода материала зрительская оценка «Колобка» отсутствует с мотивировкой: «недостаточно оценок, рейтинг формируется». При этом СМИ уже вовсю пестрят заголовками о «Мести за Человека-паука», «Булочном недоразумении» и различными вариациям того, как зрители «испепелили», «съели» или «уничтожили Колобка» еще до премьеры.

Хейтерам не нравится буквально все – графика, сюжет и главные герои, в числе которых оказались комики Гарик Харламов (озвучивает Колобка) и Дмитрий Журавлев (играет роль Тихона). Светское издание «Сплетник» пишет, что Колобка уже назвали «самым ненавистным персонажем», ссылаясь на TikTok и Telegram-каналы. В Сети лицо главного героя сравнивают с трэш-блогером Олегом Монголом и предлагают парочкам «обжиматься и целоваться» в кинотеатре на показе этой картины, поскольку «на нее никто не ходит».

Не осталась в стороне и телеведущая Ксения Собчак, «экспертное мнение» которой распространилось в последнее время на всё и вся – от чемпионата мира по футболу до концертов Егора Крида и Вани Дмитриенко. Telegram-канал Собчак «Осторожно новости» раскопал историю о том, как режиссер Маслов и блогер Журавлев обрушились в соцсетях на московского электрика Владимира, спросившего в комментариях, почему в трейлере «так отвратительно нарисован Колобок». СМИ с удовольствием подхватили новость о том, как создатели «Колобка» затравили простого электрика.

Дмитрию Журавлеву пришлось даже ответить в соцсетях хейтерам.

«Весь год я промил «Колобка», потому что вложил всё, что было во мне. Я видел команду, их горящие глаза, видел красоту природы и мастерство костюмеров и декораторов. Я знал, что у нас крепкий, смешной и захватывающий сценарий. Из уважения к этому титаническому труду каждого изо дня в день я брал оглобли и пахал вместе со своей командой. Но прилетел чёрный лебедушка… Последние две недели мне и моей семье почему-то желают смерти фанаты дружелюбного, *** соседа. (…) Я принимаю этот хейт как плату за большой проект. И я уверен в нашем кино! (…) Я благодарен судьбе, что со мной случился «Колобок», - подчеркнул актер.