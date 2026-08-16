Никитин: Эксперимент по беспилотному транспорту будет расширен на 5–6 регионов
Глава Минтранса РФ Андрей Никитин сообщил о планах по расширению географии испытаний беспилотного транспорта. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным.
В настоящее время пилотный проект, в рамках которого тестируют автономные трамваи и составы метро, действует только в Москве и Санкт-Петербурге.
Министр пояснил, что ведомство намерено подключить к эксперименту еще пять или шесть регионов. По его словам, это необходимо для наработки достаточной практической базы, которая в дальнейшем позволит внедрить технологии беспилотного движения по всей стране.
Ранее на заседании президиума Госсовета, посвященном развитию общественного транспорта, Никитин упоминал, что тестирование беспилотных автобусов может стартовать в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке.
Кроме того, президент Владимир Путин ранее анонсировал планы по запуску автономных грузоперевозок на ряде международных маршрутов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Никитин: Эксперимент по беспилотному транспорту будет расширен на 5–6 регионов
- Хейт и показы в школах: Сборы «Колобка» превысили 500 млн рублей
- Маслов: Согласие Харламова озвучить «Колобка» стало большой победой
- Военкор Коц: На Москву летели дроны, начиненные шрапнелью
- Российские спортсменки взяли серебро и бронзу ЧМ по художественной гимнастике
- Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Пермском крае
- «Ухожу красиво»: Как «Звери» «попрощались» в «Лужниках»
- В Турции выпустили первый в мире сериал, созданный с помощью ИИ
- Синхронист Захар Трофимов взял третье золото на юниорском ЧМ в Венгрии
- Пенсионерка из Техаса построила деревню только для женщин