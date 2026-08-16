Никитин: Эксперимент по беспилотному транспорту будет расширен на 5–6 регионов

В настоящее время пилотный проект, в рамках которого тестируют автономные трамваи и составы метро, действует только в Москве и Санкт-Петербурге.

Министр пояснил, что ведомство намерено подключить к эксперименту еще пять или шесть регионов. По его словам, это необходимо для наработки достаточной практической базы, которая в дальнейшем позволит внедрить технологии беспилотного движения по всей стране.

Ранее на заседании президиума Госсовета, посвященном развитию общественного транспорта, Никитин упоминал, что тестирование беспилотных автобусов может стартовать в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке.

Кроме того, президент Владимир Путин ранее анонсировал планы по запуску автономных грузоперевозок на ряде международных маршрутов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

