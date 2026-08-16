Российские спортсменки взяли серебро и бронзу ЧМ по художественной гимнастике
Российские гимнастки София Ильтерякова и Мария Борисова завоевали серебро и бронзу на чемпионате мира в немецком Франкфурте-на-Майне, который проходит с 12 по 16 августа.
В финале упражнений с мячом 16-летняя Ильтерякова показала второй результат, набрав 29,800 балла. Третье место досталось её соотечественнице Марии Борисовой с оценкой 29,150 балла. Победительницей в этом виде программы стала Дарья Варфоломеева - уроженка Барнаула, представляющая Германию. Её результат составил 30,350 балла.
Стоит отметить, что российские спортсменки выступают на турнире без национальной символики. Это связано с тем, что решение исполкома Международной федерации гимнастики от 17 мая о допуске россиян к соревнованиям с флагом и гимном страны не распространяется на турниры, которые были утверждены до принятия этого решения.
Ранее российский спортсмен Захар Трофимов взял третье золото на юниорском ЧМ в Венгрии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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