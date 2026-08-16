Синхронист Захар Трофимов взял третье золото на юниорском ЧМ в Венгрии
Российский спортсмен Захар Трофимов одержал победу в сольной произвольной программе на юниорском первенстве мира по синхронному плаванию в столице Венгрии Будапеште.
Судьи оценили его выступление в 267,0426 балла. Второе место занял испанец Энеко Санчес-Агилар (264,4163 балла). Бронза у представителя Казахстана Виктора Друзина (257,1201 балла).
Эта награда стала для Трофимова уже третьей золотой медалью на текущих соревнованиях. Ранее он стал победителем в сольной технической программе, а также лучшим в технической программе смешанных дуэтов, выступив в паре с Алиной Румянцевой.
На этом турнире российские атлеты выступают под национальным флагом и с государственным гимном.
Ранее сборная России стала чемпионом мира в командном многоборье на турнире в Германии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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