Режиссер связал низкие оценки «Колобка» с успехом «Человека-паука»

Он также рассказал, что в одном из крупнейших кинотеатров на премьерный сеанс «Колобка» было продано всего четыре билета. Режиссер связал это с решением ассоциации владельцев кинотеатров не выпускать «Человека-паука» до выхода «Колобка», что вызвало недовольство поклонников франшизы.

Шнейдеров добавил, что «Колобок» может уступать зарубежной картине в сценарном плане и графике. При этом «Человек-паук» уже принес в прокате миллиарды долларов прибыли.

Ранее кинокритик Сергей Сычев также назвал причины низкого рейтинга фильма «Последний богатырь. Колобок», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

