Режиссер связал низкие оценки «Колобка» с успехом «Человека-паука»
Рейтинг фильма «Последний богатырь. Колобок» не повысится после выхода в прокат из-за продолжающейся волны хейта. Такое мнение NEWS.ru выразил режиссер Давид Шнейдеров.
По словам эксперта, негативная реакция на российскую картину усиливается на фоне успеха нового «Человека-паука». Шнейдеров назвал версию о конкурентах «бредом», отметив, что «Колобок» не может соперничать с иностранной франшизой, у которой в России поклонников «в миллионы раз больше».
Он также рассказал, что в одном из крупнейших кинотеатров на премьерный сеанс «Колобка» было продано всего четыре билета. Режиссер связал это с решением ассоциации владельцев кинотеатров не выпускать «Человека-паука» до выхода «Колобка», что вызвало недовольство поклонников франшизы.
Шнейдеров добавил, что «Колобок» может уступать зарубежной картине в сценарном плане и графике. При этом «Человек-паук» уже принес в прокате миллиарды долларов прибыли.
Ранее кинокритик Сергей Сычев также назвал причины низкого рейтинга фильма «Последний богатырь. Колобок», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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