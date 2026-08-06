Режиссер связал низкие оценки «Колобка» с успехом «Человека-паука»

Рейтинг фильма «Последний богатырь. Колобок» не повысится после выхода в прокат из-за продолжающейся волны хейта. Такое мнение NEWS.ru выразил режиссер Давид Шнейдеров.

По словам эксперта, негативная реакция на российскую картину усиливается на фоне успеха нового «Человека-паука». Шнейдеров назвал версию о конкурентах «бредом», отметив, что «Колобок» не может соперничать с иностранной франшизой, у которой в России поклонников «в миллионы раз больше».

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Он также рассказал, что в одном из крупнейших кинотеатров на премьерный сеанс «Колобка» было продано всего четыре билета. Режиссер связал это с решением ассоциации владельцев кинотеатров не выпускать «Человека-паука» до выхода «Колобка», что вызвало недовольство поклонников франшизы.

Шнейдеров добавил, что «Колобок» может уступать зарубежной картине в сценарном плане и графике. При этом «Человек-паук» уже принес в прокате миллиарды долларов прибыли.

Ранее кинокритик Сергей Сычев также назвал причины низкого рейтинга фильма «Последний богатырь. Колобок», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дарья Казакова / НСН
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