В Турции выпустили первый в мире сериал, созданный с помощью ИИ
Турецкая студия Ay Yapim представила на платформе Prime Video сериал «Стены замка» (Castle Walls), назвав его первым в мире, сгенерированным искусственным интеллектом специально для релиза на крупном международном стриминге. Об этом сообщает Variety.
Сериал включает в себя две серии по 15 минут и повествует об истории крепости Аламут. На разработку ушел примерно год - первый эпизод создавался покадрово, а при работе над вторым уже применялись передовые генеративные нейросети.
В производстве использовался обширный набор ИИ-инструментов, среди которых ChatGPT, MidJourney, Runway, Veo, Kling, ComfyUI и Topaz. Помимо этого, студия задействовала собственные наработки - систему ИИ-сторибординга и видеомодель AYDNA, обученную строго на лицензионных материалах компании.
При этом авторы подчеркивают, что нейросети не заменили людей. Художники вручную прорисовывали изначальные эскизы локаций и персонажей, которые затем дорабатывались алгоритмами нейросетей. Актерская игра также не создавалась с помощью ИИ, а дубляж на иностранные языки выполняли профессиональные артисты.
В Ay Yapim, подарившей зрителям такие хиты, как «Эзель», «Фатмагюль» и «Запретная любовь», отмечают, что технологии не отменили необходимость человеческих навыков, а лишь усилили их.
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