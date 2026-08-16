В Турции выпустили первый в мире сериал, созданный с помощью ИИ

Сериал включает в себя две серии по 15 минут и повествует об истории крепости Аламут. На разработку ушел примерно год - первый эпизод создавался покадрово, а при работе над вторым уже применялись передовые генеративные нейросети.

В производстве использовался обширный набор ИИ-инструментов, среди которых ChatGPT, MidJourney, Runway, Veo, Kling, ComfyUI и Topaz. Помимо этого, студия задействовала собственные наработки - систему ИИ-сторибординга и видеомодель AYDNA, обученную строго на лицензионных материалах компании.

При этом авторы подчеркивают, что нейросети не заменили людей. Художники вручную прорисовывали изначальные эскизы локаций и персонажей, которые затем дорабатывались алгоритмами нейросетей. Актерская игра также не создавалась с помощью ИИ, а дубляж на иностранные языки выполняли профессиональные артисты.

В Ay Yapim, подарившей зрителям такие хиты, как «Эзель», «Фатмагюль» и «Запретная любовь», отмечают, что технологии не отменили необходимость человеческих навыков, а лишь усилили их.

Ранее режиссер Константин Кузнецов анонсировал выход в России первого научно-популярного документального фильма, полностью созданного с помощью искусственного интеллекта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».