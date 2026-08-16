Военкор Коц: На Москву летели дроны, начиненные шрапнелью
Украинские беспилотники, атаковавшие Москву этой ночью, были начинены металлическими шариками. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем «Максе».
По его информации, один из таких дронов врезался в дерево на Варшавском шоссе, в результате чего на земле рассыпалось множество металлических шариков.
«Это металлические шарики - поражающие элементы», – отметил журналист.
Использование подобных боеприпасов указывает на то, что их главная цель - не разрушение промышленных или инфраструктурных объектов, а нанесение максимального урона жизни и здоровью людей. Подобные поражающие элементы уже находили ранее на местах падений украинских БПЛА - весной в Подмосковье и в июле в Тамбовской области.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в сторону Московского региона было выпущено около 600 беспилотников. В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что результате падения дрона ВСУ в Раменском городском округе погиб 83-летний местный житель, еще три человека получили ранения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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