Сценарист «Притяжения» раскритиковал идею принудительных лицензий для теневого проката
Правообладатели вряд ли согласятся с принудительным лицензированием теневого проката, потому такой механизм не будет эффективным, сказал НСН Олег Маловичко.
Блокбастеры ориентированы на широкую аудиторию и работают на вечных ценностях, потому их сложно назвать идеологической бомбой, однако теневой прокат вредит экономике, заявил в беседе с НСН один из сценаристов фильмов «Притяжение», «Лед» и «Союз Спасения» Олег Маловичко.
Советник президента РФ Елена Ямпольская призвала комплексно решить проблему теневого проката в России, взяв за основу опыт Белоруссии с принудительным лицензированием, ее слова приводят «Ведомости». По ее словам, подобный механизм предполагает принудительное лицензирование, что позволило бы использовать объекты авторского права без согласия правообладателя, но с обязательной выплатой. Маловичко усомнился в эффективности такой практики.
«Я – за контроль, но, когда его механизм четок и понятен. Контроль, безусловно, необходим, но он не должен быть тотальным. Форма принудительного лицензирования – не очень понятный механизм. А правообладатель при этом в курсе? Все ведь в том числе зависит от его позиции. Не думаю, что это в перспективе работающая практика», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, полное ограничение иностранного контента может усложнить работу кинотеатров.
«Думаю, краткосрочно российские фильмы выиграют от отсутствия конкуренции с отдельными фильмами теневого проката: будет больше свободных сеансов для показа. Однако, если говорить о перспективе, то мы проигрываем, поскольку должны понимать: кинотеатры в том числе зависят от мирового контента. Когда мировой контент развивает сеть кинотеатров, русские фильмы тоже собирают больше. На одних отечественных фильмах мы не сможем поддерживать то число кинотеатров, которое сейчас существует в стране. Я с трудом могу вспомнить фильмы последнего времени, в которых декларировались бы опасные идеи. Блокбастеры, работающие на широкую аудиторию, как правило, работают на архетипичных, вечных и универсальных ценностях. Я бы скорее опасался не идеологических бомб, а того вреда, который нелецензированный прокат наносит экономике. Это все равно непрозрачно, я бы смотрел на ситуацию только с экономической точки зрения», - объяснил Маловичко.
Ранее сообщалось, что совокупный оборот кинотеатров в первом полугодии 2026 года составил 35,2 млрд рублей, 4,1 млрд рублей из них пришлось на неофициальные показы. В абсолютных деньгах теневой оборот вырос на 1,2 млрд по сравнению с 2024 годом.
Как заявлял НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков, в российских кинотеатрах показывают только 10% иностранного контента, который демонстрируют за рубежом, однако зависимость от таких фильмов в афише в несезон сохраняется.
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