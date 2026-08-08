СМИ: Возбуждено уголовное дело из-за угроз создателям «Колобка»

Telegram‑канал «Осторожно, новости» сообщил о возбуждении уголовного дела против людей, которые отправляли угрозы создателям фильма «Последний богатырь. Колобок» — в том числе в комментариях и в личных сообщениях.

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По словам режиссёра картины Антона Маслова, на протяжении двух недель он сталкивается с агрессивными выпадами: ему регулярно приходят сообщения с угрозами и проклятиями, причём недоброжелатели не ограничиваются нападками на самого постановщика — под прицелом оказываются его жена и другие члены семьи.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто стоит за этими посланиями, и ведут поиск авторов сообщений. За подобные действия виновным может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.

Накануне телеведущий Эдуард Петров объявил, что правовая редакция телеканала «Россия 24» обратится в Следственный комитет в связи с разрастающимся скандалом вокруг фильма «Последний богатырь. Колобок», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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