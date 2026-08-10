Наши на замене: Чем удивит зрителей сериал «Голливудск»
Актеры постоянно перевоплощаются в новых персонажей, и сопоставление артистов с голливудскими коллегами не умаляет их таланта, сказал Роман Григорьев.
Несмотря на скандал вокруг премьеры фильма «Последний богатырь. Колобок», ради которого на неделю сдвинули пиратский показ проекта «Человек-паук: Новый день», сериал о перевоплощении российских актеров в зарубежных звезд может быть интересен аудитории, заявил в беседе с НСН кинокритик Роман Григорьев.
На «Кинопоиске», Premier, Иви и Okko с 10 августа представили сериал «Голливудск» с Даниилом Воробьевым. Съемки прошли в 2023 году, релиз отложили из‑за постпродакшена и подбора оптимального времени. По сюжету владелец сети кинотеатров снимает блокбастер с двойниками голливудских актеров, чтобы отдать долг сочинскому бизнесмену. Григорьев допустил, что новый проект заинтересует зрителя.
«История с заменой голливудского «Человека-паука» на «Колобка», несмотря на резонанс, все-таки локальная. Глобально она не может повлиять на расстановку сил и приоритеты, зрительские симпатии из-за этого не изменятся. Подобная ситуация скорее показывает эмоциональное состояние людей в моменте. Думаю, новый сериал будет воспринят публикой нормально. Главное, чтобы было интересно», - сказал он.
Среди прочего в новом сериале обыгрывается, что Марина Ворожищева похожа на Риз Уизерспун, а Борис Хвошнянский — на Роберта Дауни‑младшего. Собеседник НСН подчеркнул, что подобное сопоставление не умаляет таланта российских актеров.
«Есть различные передачи на центральных телевизионных каналах, в которых наши артисты переодеваются в иностранных звезд. Это не про то, что кто-то лучше, кто-то хуже. Это просто актерские перевоплощения. В киношколах, театральных вузах мальчики и девочки пересматривают всю классику мирового кинематографа. Конечно, они кому-то подражают, но это не умаляет их таланта. Актеры играют роли: сегодня один проект, завтра другой. Серьезно относиться к тому, что какой-то сериал подчеркнет ущербность российских актеров, которые играют голливудских звезд – патология», - объяснил Григорьев.
На данный момент к просмотру доступно 3 серии из 12, новые эпизоды выходят ежедневно по будням.
Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская сообщила НСН, что противостояние ТВ и онлайн‑кинотеатров ушло в прошлое. По ее словам, сегодня ключевой становится борьба не между форматами, а за внимание зрителя: неважно, как именно человек смотрит контент, главное — что он выбирает.
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