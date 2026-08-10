Среди прочего в новом сериале обыгрывается, что Марина Ворожищева похожа на Риз Уизерспун, а Борис Хвошнянский — на Роберта Дауни‑младшего. Собеседник НСН подчеркнул, что подобное сопоставление не умаляет таланта российских актеров.

«Есть различные передачи на центральных телевизионных каналах, в которых наши артисты переодеваются в иностранных звезд. Это не про то, что кто-то лучше, кто-то хуже. Это просто актерские перевоплощения. В киношколах, театральных вузах мальчики и девочки пересматривают всю классику мирового кинематографа. Конечно, они кому-то подражают, но это не умаляет их таланта. Актеры играют роли: сегодня один проект, завтра другой. Серьезно относиться к тому, что какой-то сериал подчеркнет ущербность российских актеров, которые играют голливудских звезд – патология», - объяснил Григорьев.

На данный момент к просмотру доступно 3 серии из 12, новые эпизоды выходят ежедневно по будням.

Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская сообщила НСН, что противостояние ТВ и онлайн‑кинотеатров ушло в прошлое. По ее словам, сегодня ключевой становится борьба не между форматами, а за внимание зрителя: неважно, как именно человек смотрит контент, главное — что он выбирает.

