«Грязные деньги» Гая Ричи возглавят прокат уикенда в РФ

«ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ» — В ЛИДЕРАХ

Согласно предварительным итогам прокат уходящих выходных возглавляет американо-британский боевик Гая Ричи «Грязные деньги». Картина знаменитого режиссера вышла в российский прокат официально, а не в рамках предсеансового обслуживания, в отличие от многих других иностранных фильмов, которые сейчас редко можно посмотреть в кинотеатрах в РФ.

На большие экраны в России картина вышла 21 мая. При этом мировая премьера ленты состоялась 15 мая. Всего за несколько дней в российском прокате «Грязные деньги» Ричи, по подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), на момент написания материала смогли заработать 146 млн 140 тысяч 507 рублей.