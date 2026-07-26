Кремль назвал энергетическим терроризмом удары ВСУ по инфраструктуре в Азовском и Черном морях
Удары Вооруженных сил Украины по инфраструктуре в Азовском и Черном морях, включая атаки на Каспийский трубопроводный консорциум, являются энергетическим терроризмом.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. «Это террористические атаки, международные террористические атаки, потенциально крайне опасные», - указал пресс-секретарь президента РФ.
Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа предостерегла Киев от атак в Черном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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