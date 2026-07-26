СМИ: Два альпиниста погибли на Эльбрусе

Спасатели пять часов ищут еще четверых участников группы. По предварительным данным, на гору поднялись семеро человек. На высоте 5100 метров двум из них стало плохо. После этого один участник сам спустился вниз и сообщил о произошедшем.

Известно, что погибшие оказались гражданами Боснии — группа до последнего не подавала сигналов спасателям.

В настоящее время ситуацию усугубляют погодные условия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

