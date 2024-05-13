«Сталин, шашлык и отмена»: Новый фильм Гая Ричи прорвался в российский прокат

«БЕССЛАВНЫЕ ЗАПРЕТЫ»: ОТ ИНТРИГИ ДО ПРЕМЬЕРЫ

Новый фильм от режиссера легендарных картин «Большой куш» и «Карты, деньги, два ствола» должен был выйти на российские экраны 25 апреля, однако Минкультуры внезапно отказало ему в прокатном удостоверении, ссылаясь на схожую тематику с российским фильмом «Блиндаж».

Парадоксальности ситуации добавляло то, что сопродюсером и дистрибьютором «Министерства неджентльменских дел» (и предыдущей картины Ричи «Переводчик») выступил продюсерский центр «Яндекса» «Плюс Студия». Пока все гадали, что стоит за «конфликтом» Минкультуры с «Яндексом», прокатчик фильма, кинокомпания «Вольга» поспешила стереть всю информацию о картине со своего сайта. Вместе с тем, в «Кинопоиске» говорили НСН 24 апреля, что не ставят на фильме крест.

«Для нас важно подарить максимальному числу российских зрителей возможность увидеть этот фильм, и мы продолжаем придерживаться этой миссии. В данный момент принимаем решение, как мы можем поддержать многомиллионную фанбазу Ричи в России», - пояснил собеседник НСН, не уточнив сроки принятия решения.

27 апреля «Кинопоиск» анонсировал, что покажет фильм в мае. В этот же день состоялась закрытая премьера фильма для журналистов, на которой побывал специальный корреспондент НСН. «Министерство неджентльменских дел» презентовали в кинотеатре «Октябрь» без каких-либо афиш, фуршет был «спрятан» за угол, а сам показ прошел не в основном зале.

Интрига жила еще 10 дней, после чего руководитель «Кинопоиска» Александр Дунаевский рассказал НСН, что 13 мая фильм выйдет и в кинотеатрах, и онлайн.

«Миллионы российских поклонников Гая Ричи смогут посмотреть новинку и онлайн, и на большом экране. Это важно и для зрителей, и для индустрии. Мы благодарны кинотеатрам и киносетям за такой нестандартный формат, ведь больших премьер в кино должно быть больше», — сказал Дунаевский.

Что касается содержания картины, главные роли в которой сыграли Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Алан Ритчсон и престарелый Тиль Швайгер, то на фоне фирменного юмора Гая Ричи она радует красивой картинкой и удивляет огромным количеством жестоких убийств. Особенно усердствует в уничтожении фашистов всеми возможными способами датчанин Андерс Лассен, имеющий реального исторического прототипа. В центре сюжета секретная спецоперация британцев в тылу врага, позволившая спасти от нацистов Лондон. Киноманы уже успели сравнить «Министерство» Ричи с «Бесславными ублюдками» Квентина Тарантино, при этом кому-то фильм напомнил старые боевики с Арнольдом Шварценеггером, на которые впору было ставить «счетчик трупов».