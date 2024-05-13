«Сталин, шашлык и отмена»: Новый фильм Гая Ричи прорвался в российский прокат
Премьера «Министерства» задержалась в России почти на месяц, за который успели провести тайный показ, сравнить Минкультуры со Сталиным и «реабилитировать» картину, в создании которой принимал участие продюсерский центр «Яндекса».
История с многострадальным фильмом Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» 13 мая пришла к хэппи-энду.
Картина, изначально не получившая прокатное удостоверение от Минкультуры, «реабилитирована» и вышла сегодня как в широкий прокат в кинотеатрах, так и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
По мнению экспертов, военный экшен Ричи может стать первым зарубежным фильмом, который заработает в России в 2024 году миллиард рублей. На сегодняшнее утро сборы «Министерства» составили уже более 9 млн рублей с учетом стартового дня и предпродаж.
«БЕССЛАВНЫЕ ЗАПРЕТЫ»: ОТ ИНТРИГИ ДО ПРЕМЬЕРЫ
Новый фильм от режиссера легендарных картин «Большой куш» и «Карты, деньги, два ствола» должен был выйти на российские экраны 25 апреля, однако Минкультуры внезапно отказало ему в прокатном удостоверении, ссылаясь на схожую тематику с российским фильмом «Блиндаж».
Парадоксальности ситуации добавляло то, что сопродюсером и дистрибьютором «Министерства неджентльменских дел» (и предыдущей картины Ричи «Переводчик») выступил продюсерский центр «Яндекса» «Плюс Студия». Пока все гадали, что стоит за «конфликтом» Минкультуры с «Яндексом», прокатчик фильма, кинокомпания «Вольга» поспешила стереть всю информацию о картине со своего сайта. Вместе с тем, в «Кинопоиске» говорили НСН 24 апреля, что не ставят на фильме крест.
«Для нас важно подарить максимальному числу российских зрителей возможность увидеть этот фильм, и мы продолжаем придерживаться этой миссии. В данный момент принимаем решение, как мы можем поддержать многомиллионную фанбазу Ричи в России», - пояснил собеседник НСН, не уточнив сроки принятия решения.
27 апреля «Кинопоиск» анонсировал, что покажет фильм в мае. В этот же день состоялась закрытая премьера фильма для журналистов, на которой побывал специальный корреспондент НСН. «Министерство неджентльменских дел» презентовали в кинотеатре «Октябрь» без каких-либо афиш, фуршет был «спрятан» за угол, а сам показ прошел не в основном зале.
Интрига жила еще 10 дней, после чего руководитель «Кинопоиска» Александр Дунаевский рассказал НСН, что 13 мая фильм выйдет и в кинотеатрах, и онлайн.
«Миллионы российских поклонников Гая Ричи смогут посмотреть новинку и онлайн, и на большом экране. Это важно и для зрителей, и для индустрии. Мы благодарны кинотеатрам и киносетям за такой нестандартный формат, ведь больших премьер в кино должно быть больше», — сказал Дунаевский.
Что касается содержания картины, главные роли в которой сыграли Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Алан Ритчсон и престарелый Тиль Швайгер, то на фоне фирменного юмора Гая Ричи она радует красивой картинкой и удивляет огромным количеством жестоких убийств. Особенно усердствует в уничтожении фашистов всеми возможными способами датчанин Андерс Лассен, имеющий реального исторического прототипа. В центре сюжета секретная спецоперация британцев в тылу врага, позволившая спасти от нацистов Лондон. Киноманы уже успели сравнить «Министерство» Ричи с «Бесславными ублюдками» Квентина Тарантино, при этом кому-то фильм напомнил старые боевики с Арнольдом Шварценеггером, на которые впору было ставить «счетчик трупов».
«ЛЕГАЛЬНЫЙ МИЛЛИАРД»: ОТ СТАЛИНА ДО ШАШЛЫКОВ
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев говорил НСН 18 марта, что «Министерство неджентльменских дел» вполне может собрать в прокате миллиард рублей.
«Большое западное кино, выходящее в легальный прокат, может собирать близкие к миллиарду цифры. "Министерство неджентльменских дел" выйдет на очень подготовленный рынок, который ждет большого и яркого зарубежного релиза. Кроме того, наша аудитория любит Гая Ричи и его фильмы. Прогнозы по этой картине даже не в диапазоне "Операции «Фортуна»" (собрал в прокате 684 млн рублей - прим. НСН). Тут скорее референсами должны выступать "Джентльмены" и "Гнев человеческий", поэтому, думаю, что фильму вполне по силам преодолеть порог в миллиард рублей. Вся российская киноиндустрия очень ждет этот проект, у всех есть надежды, что он соберет миллиард. Аудитория с удовольствием пойдет смотреть эту картину», - прогнозировал Исаев.
После запрета Минкультуры, он изумился тому, что фильм Ричи отменили из-за «Блиндажа»
«Это неправильная политика, особенно на фоне вопиющего контентного голода. Объяснения по поводу другой картины подобного жанра выглядят достаточно странно, потому что каждую неделю могут выходить две комедии или два детектива. Очень печальная история. Эти фильмы могли друг другу помочь, потому что зрители, пришедшие на Гая Ричи и увидевшие рекламу "Блиндажа", вполне вероятно захотели бы посмотреть и эту картину. Конверсия двух крупных фильмов, работающих одновременно или с гэпом в неделю, уже неоднократно доказывала свою эффективность. Это в целом поднимает уровень кинохождения, ну а сейчас люди поедут на дачи жарить шашлыки и сажать картошку», - печалился член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК).
Ну а кинокритик Давид Шнейдеров в связи с «отменой Ричи» и вовсе припомнил Минкультуры сталинские времена.
«Минкультуры ведет крайне неграмотную политику. В цивилизованных странах выдача прокатных удостоверений носит уведомительный характер. Фильмы должны соответствовать Уголовному кодексу, а не мнению Минкульта. Это наглая попытка цензуры и ограничение допуска к произведениям искусства для граждан. Я не понимаю, почему фильму Гая Ричи не выдали прокатного удостоверения. Он не высказывался ни об СВО, ни об ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России - прим. НСН), или прочих вещах, которые не дают покоя нашим политическим деятелям. Как говорил товарищ Сталин: "Был бы человек, а статья найдется". Был бы фильм – Минкульт найдет, за что не выдать прокатное удостоверение», - негодовал Давид Алексеевич.
В стартовый день проката в России, 13 мая, «Министерство неджентльменских дел» заработало 6,8 млн рублей. С учетом предварительных продаж общие сборы картины составили 9,3 млн рублей. При этом «Блиндаж» Марка Горобца за 19 дней в прокате собрал 103 млн рублей.
На сегодняшний день семь российских фильмов смогли заработать в прокате в 2024 году более миллиарда рублей. Это «Холоп 2» (сборы 3,842 млрд рублей), «Бременские музыканты» (3,035 млрд рублей), «Мастер и Маргарита» (2,320 млрд рублей), «Лёд 3» (1,856 млрд рублей), «Сто лет тому вперед» (1,196 млрд рублей), «Три богатыря и Пуп Земли» (1,121 млрд рублей) и «Летучий корабль» (1,098 млрд рублей»). Еще одним потенциальным миллиардером эксперты называют фильм «Майор Гром: Игра», который выйдет в прокат 23 мая.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин: Обучение в учреждениях среднего образования должно быть бесплатным
- Суд арестовал подозреваемого по делу об отравлении наркотиками в Астрахани
- Пасечник: Три человека погибли в результате удара ВСУ по Краснодону
- СМИ: Сменщиком «Газпрома» на европейском рынке стал норвежский Equinor
- В Краснодарском крае выпал град
- СМИ: Роскомнадзор потребовал TikTok отчитаться о соблюдении законодательства
- СМИ: ВСУ перебрасывают в Харьковскую область дополнительные резервы
- СМИ: Выпуск игристых вин в России вырос на 43,6% за счет дешевых марок
- Лавров: Швейцария уже не годится для переговоров по Украине
- В Курской области в результате атаки БПЛА погибла женщина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru