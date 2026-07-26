Минтруд: Сварщики в России могут зарабатывать до 400 тысяч рублей в месяц

Он также назвал высокой зарплату монтажников металлоконструкций. Специальности, отнесенные к рабочим профессиям, «в текущих условиях устойчиво попадают в топ-10 по уровню предлагаемых зарплат». «Например, по текущему срезу в топ-10 профессий по уровню предлагаемых зарплат, 6 профессий – рабочие», - указал глава ведомства.

Котяков отметил, что, например, среднее зарплатное предложение для сварщиков сегодня составляет 160 тыс. рублей. При этом заработная плата опытных специалистов может доходить и до 400 тыс. рублей, если речь идет о высокотехнологичной сварке.

В список профессий по уровню зарплатного предложения также входят программисты и инженеры, владеющим цифровыми компетенциями и умеющим применять новые технологии в своей работе, а также врачи-стоматологи.

Сегодня в среднем 11,4 человека конкурируют за вакансию в офисе, заявил НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

