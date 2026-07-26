МИД РФ призвал осудить удары по Кировской и Запорожской областям
Министерство иностранных дел России призвало профильные международные структуры и СМИ осудить удары Вооруженных сил Украины по Кировской и Запорожской областям.
По словам представителя ведомства Марии Захаровой, Киев наносит удары по наименее защищенным людям. Это связано с тем, что Украина не может «переломить печально складывающийся для себя ход боевых действий».
24 июля ВСУ нанесли ракетный удар по одному из предприятий Кирова. Погибли шесть человек, еще 26 получили ранения. Власти города объявили трехдневный траур. 25 июля ВСУ атаковали турбазы в Запорожской области. Погибли 12 человек, травмы получили 12, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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