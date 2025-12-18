Дело в юморе: Продюсер Айван Эткинсон о жанровом кино и работе с Гаем Ричи
Айван Эткинсон в рамках фестиваля Comic Con Игромир рассказал НСН, чем россиян удивит новый фильм Гая Ричи.
Продюсер фильмов Гая Ричи Айван Эткинсон в интервью НСН объяснил, почему режиссеру сегодня интересно сотрудничество с российской студией и назвал стриминги новым вызовом для кинематографистов.
Он выступил продюсером и сценаристом таких проектов Ричи, как «Джентльмены», «Переводчик», «Гнев человеческий» и «Операция "Фортуна"». Также в качестве продюсера работал над новым фильмом режиссера «Жена и пес», который представят в российском прокате в апреле 2026 года. Айван Эткинсон пообещал НСН, что новая картина будет очень британской по своему повествованию. Разговор с продюсером прошел в рамках Comic Con Игромир 2025. Организаторы события уже сообщили, что в 2026 году фестиваль пройдет с 30 октября по 1 ноября.
- Сегодня за рубежом мы слышим много заявлений и прогнозов, что в скором времени настоящее жанровое кино уйдет на стриминги, а в кинотеатрах останутся лишь развлекательные фильмы-блокбастеры. Верите ли вы подобным прогнозам, как продюсер?
- Очень наивно думать, что что-то станет тем, чем не является. Кино в любом случае развивается, оно уже пережило много эволюций и изменений – звук, цвет. Появление телевидения вообще считали смертью кино. Блокбастеры доминировали на кинорынке долгое время. Сейчас жанровое кино нашло свой «дом» на стриминговых платформах. Это разделение и породило все подобные дискуссии. Однако думаю, в будущем спрос на жанровое кино будет только расти.
- Важен ли для вас показ фильма именно в кинотеатре, или это не столь принципиальный вопрос?
- Это не столько важно, сколько приятно – видеть свой фильм в кинотеатре. Думаю, релизы в кинотеатрах дают кино более долгую жизнь, поскольку в этом случае есть несколько этапов выпуска. Сначала картина выходит в кинотеатре, потом на телевидении и затем на каких-то носителях. Опасность выпуска фильма на стриминге в том, что он быстрее исчезает. Его смотрят и забывают. Настоящий вызов для кинематографистов – делать кино интересным настолько, чтобы зритель не забывал о нем после просмотра на стриминге.
- Расскажите, как сложился ваш тандем с Гаем Ричи? Что делает вашу совместную работу комфортной?
- Мы встретились с Гаем Ричи в спортзале, оба занимаемся джиу-джитсу. В ходе разговоров выяснилось, что я очень интересуюсь кино. Гай Ричи в то время хотел расширить свою империю: заняться продюсированием и написанием сценариев, выйти на телевидении. Я просто оказался в нужном месте в нужное время. Наши отношения развиваются в течение 15 лет. У нас, конечно, уже существует особая связь. Мы стали хорошими партнерами и хорошо друг друга понимаем.
- Фильмы Гая Ричи в России любят и всегда ждут. Почему для вас, как для продюсера, интересен прокат в России?
- Мы заинтересованы в том, чтобы представлять наше кино не только в России, но и везде, где это возможно. Конечно, мы знаем, что российская аудитория испытывает особый интерес к фильмам Ричи. Думаю, имеет значение тон, юмор и сарказм, который существует в этих картинах. Они просто очень хорошо подходят российскому зрителю, хорошо работают для вашей аудитории.
- Сопродюсером и дистрибьютором некоторых фильмов, над которыми вы работали, стала «Плюс Студия». Как сложилось это сотрудничество?
- Сотрудничество началось в 2023 году с фильма «Переводчик». Наша задача – находить партнеров, которые понимают нас и любят наш тон повествования. Задача продюсера всегда не мешать режиссеру. Также мы заинтересованы в партнерах, которые не будут форсировать, задавать какую-то определенную тональность. Нам интересны партнеры, которым будет нравится наше кино, которые не будут нам мешать заниматься творчеством. Именно такое сотрудничество у нас и сложилось с «Плюс Студией». Оно развивалось постепенно и естественным образом перетекло в плодотворную совместную работу.
- Недавно стало известно, что в апреле 2026 в российских кинотеатрах появится фильм «Жена и пес». В СМИ проект сравнивают с сериалом «Джентльмены». Ждать ли зрителям схожей атмосферы?
- Фильм действительно будет похожим на «Джентльменов» в том смысле, что это будет кино, очень британское по своему повествованию. Мы, кинематографисты, всегда пытаемся развиваться, не следовать заезженному сценарию, одним и тем же шаблонам, одним и тем же историям в одной и той же тональности снова и снова, а искать что-то новое. Например, в этом фильме будет очень много классных актеров. У нас есть Энтони Хопкинс, Бенедикт Камбербэтч, сыгравший когда-то Шерлока. Таким образом мы немного повышаем статус нашего киноповествования, даем этим прекрасным артистам привнести в него свою тональность. Мы не хотим вмешиваться в то, что привносят актеры, в то, как они интерпретируют персонажей. Не хотим искусственно создавать какую-то особую тональность фильма. Позволяем кино быть таким, какое оно есть.
