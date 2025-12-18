Он выступил продюсером и сценаристом таких проектов Ричи, как «Джентльмены», «Переводчик», «Гнев человеческий» и «Операция "Фортуна"». Также в качестве продюсера работал над новым фильмом режиссера «Жена и пес», который представят в российском прокате в апреле 2026 года. Айван Эткинсон пообещал НСН, что новая картина будет очень британской по своему повествованию. Разговор с продюсером прошел в рамках Comic Con Игромир 2025. Организаторы события уже сообщили, что в 2026 году фестиваль пройдет с 30 октября по 1 ноября.

- Сегодня за рубежом мы слышим много заявлений и прогнозов, что в скором времени настоящее жанровое кино уйдет на стриминги, а в кинотеатрах останутся лишь развлекательные фильмы-блокбастеры. Верите ли вы подобным прогнозам, как продюсер?

- Очень наивно думать, что что-то станет тем, чем не является. Кино в любом случае развивается, оно уже пережило много эволюций и изменений – звук, цвет. Появление телевидения вообще считали смертью кино. Блокбастеры доминировали на кинорынке долгое время. Сейчас жанровое кино нашло свой «дом» на стриминговых платформах. Это разделение и породило все подобные дискуссии. Однако думаю, в будущем спрос на жанровое кино будет только расти.

- Важен ли для вас показ фильма именно в кинотеатре, или это не столь принципиальный вопрос?

- Это не столько важно, сколько приятно – видеть свой фильм в кинотеатре. Думаю, релизы в кинотеатрах дают кино более долгую жизнь, поскольку в этом случае есть несколько этапов выпуска. Сначала картина выходит в кинотеатре, потом на телевидении и затем на каких-то носителях. Опасность выпуска фильма на стриминге в том, что он быстрее исчезает. Его смотрят и забывают. Настоящий вызов для кинематографистов – делать кино интересным настолько, чтобы зритель не забывал о нем после просмотра на стриминге.