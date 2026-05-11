«Ангелы» уступили «Коммерсанту»: Кто выиграл кинобитву майских праздников

Один из режиссеров «Коммерсанта» Никита Кравчук в беседе с НСН подчеркнул, что 90-е уже сформировали особый сеттинг в российском кино.

«Есть семейные фильмы, блокбастеры, должны быть и криминальные драмы. Чем больше разнообразие жанров в кинотеатрах, тем больше людей туда ходит. 90-е обросли таким флером гангстерских времен Чикаго. Дело не в том, удастся нам однажды отрефлексировать это время окончательно и забыть о нем или нет. Дело в том, что это время для нас становится больше сеттингом, буквальным и пугающим прошлым. Возможно, это симптом того, что эта большая травма на душе нашей страны, наконец-то начинает затягиваться, и мы можем аккуратно и потихоньку травить об этом разные байки. Но есть и философская сторона вопроса. На наш взгляд, реальность сейчас — процесс энтропии. Находясь в этом, очень сложно его осмыслить. Поэтому кинематографисты ищут сеттинг, в котором можно было говорить на волнующие их темы, не беря во внимание революции в сфере ИИ, коронавирус, мировые конфликты и эпоху изоляционизма», - заметил он.