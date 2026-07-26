Трамп распорядился не проводить новые удары по Ирану
Американский лидер Дональд Трамп распорядился не проводить новые удары по Ирану 25 июля, сообщает Axios.
Тем самым президент США прервал почти двухнедельную серию ежедневных атак. На протяжении 13 дней глава Белого дома ежедневно утверждал планы ударов, которые военные проводили в течение нескольких часов. В пятницу Трамп получил аналогичный план, но не дал добро, а приказал не наносить удары.
Решение отражает, как его готовность дать больше пространства для дипломатии, так и признание того, что текущий уровень ударов США достиг предела своей эффективности.
Целью операции США в Иране является денуклеаризация страны, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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