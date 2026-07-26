СМИ: США и Украина обсудили инициативу о прекращении огня в небе
Киев и Вашингтон обсудили возможность установления режима прекращения огня в рамках урегулирования конфликта, сообщает Reuters.
По данным агентства, украинские и американские официальные лица обсуждали предложение о прекращении именно воздушного огня.
Ожидается, что обсуждение станет частью нового раунда мирных инициатив, которые могут быть представлены Москве.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что боевые действия могут завершиться до конца суток, решение за Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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