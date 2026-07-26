Макаревич вырвал телефон из рук журналистки на фестивале Вайкуле

Это произошло перед выступлением артиста на фестивале «Лайма Рандеву». Женщина хотела задать ему вопрос. Журналистке удалось подобраться максимально близко к сцене и почти задать вопрос, но певец выхватил телефон из рук девушки, когда увидел, что она планировала заснять диалог.

Поняв, что камера телефона переключена в видеорежим, Макаревич выключил его. После этого Макаревич отправился на сцену.

Ранее Макаревич уехал с туром в Польшу после обстрела его дома в Израиле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

