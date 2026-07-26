Макаревич вырвал телефон из рук журналистки на фестивале Вайкуле
Российский музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом) выхватил телефон из рук журналистки, сообщают «Известия».
Это произошло перед выступлением артиста на фестивале «Лайма Рандеву». Женщина хотела задать ему вопрос. Журналистке удалось подобраться максимально близко к сцене и почти задать вопрос, но певец выхватил телефон из рук девушки, когда увидел, что она планировала заснять диалог.
Поняв, что камера телефона переключена в видеорежим, Макаревич выключил его. После этого Макаревич отправился на сцену.
Ранее Макаревич уехал с туром в Польшу после обстрела его дома в Израиле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Предложено сделать 1 сентября нерабочим днем для родителей первоклассников
- Ученые уличили нейросети в жульничестве
- Россиян предупредили о рисках привязки банковских карт к онлайн-сервисам
- Макаревич вырвал телефон из рук журналистки на фестивале Вайкуле
- СМИ: США и Украина обсудили инициативу о прекращении огня в небе
- СМИ: Два альпиниста погибли на Эльбрусе
- МИД РФ призвал осудить удары по Кировской и Запорожской областям
- СМИ: Подконтрольные Ирану сети контрабандистов перевозят в Великобританию «тайных агентов»
- Трамп распорядился не проводить новые удары по Ирану
- Кремль назвал энергетическим терроризмом удары ВСУ по инфраструктуре в Азовском и Черном морях