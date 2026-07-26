Макаревич вырвал телефон из рук журналистки на фестивале Вайкуле

Российский музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом) выхватил телефон из рук журналистки, сообщают «Известия».

Андрей Макаревич заявил, что по его дому в Израиле был прилет

Это произошло перед выступлением артиста на фестивале «Лайма Рандеву». Женщина хотела задать ему вопрос. Журналистке удалось подобраться максимально близко к сцене и почти задать вопрос, но певец выхватил телефон из рук девушки, когда увидел, что она планировала заснять диалог.

Поняв, что камера телефона переключена в видеорежим, Макаревич выключил его. После этого Макаревич отправился на сцену.

Ранее Макаревич уехал с туром в Польшу после обстрела его дома в Израиле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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