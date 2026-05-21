Кинотеатры рассказали, как документальному кино собрать ощутимую кассу
Около 99% документальных фильмов – проекты для домашнего просмотра, которым крайне сложно попасть на экраны кинотеатров, сказал НСН Роман Исаев.
Документальное кино может окупиться в прокате лишь в том случае, если связано с известным именем или может удивить красивыми кадрами природных ландшафтов, заявил в пресс-центре НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
«Документальное кино – огромный пласт киноискусства, но оно существует в основном вне большого экрана. Попасть в кинотеатры документальному кино крайне сложно, затащить аудиторию на подобные проекты – тяжелая задача. Такое кино работает в прокате только в том случае, если это какой-то бренд. Если это большое заметное имя на нашем культурном небосклоне, например, фильм об Алексее Балабанове, либо истории, связанные с красотами нашей необъятной родины. Был документальный фильм "Огненный лис", собравший 100 миллионов рублей в прокате. Там была большая поддержка со стороны банка ВТБ и других структур, о фильме узнали. Однако это ближе к National Geographic, кино с визуальной природной красотой. За счет этого оно и работает, а не потому что это документальное кино. Таких проектов, условно, два в год. В остальном 99% документального контента – картины для домашнего просмотра», - объяснил он.
Ранее кинокритик Егор Москвитин сообщил НСН, что документальный проект «Брат Навсегда» о фильмах Алексея Балабанова поможет ответить на вопрос, как нужно снимать кино, чтобы оно осталось в истории. По его словам, картина будет особенно полезна начинающим режиссерам.
