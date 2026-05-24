Гран-при Звягинцева и победа «Фьорда»: В Каннах вручили «Золотую пальмовую ветвь»
Картина российского режиссера «Минотавр» получила вторую по значимости награду.
Накануне во Франции завершился 79-й международный Каннский кинофестиваль. Главную награду забрала картина румынского режиссера Кристиана Мунджиу «Фьорд». Гран-при фестиваля досталось «Минотавру» российского мастера Андрея Звягинцева.
ПОБЕДА «ФЬОРДА»
Вечером 23 мая члены жюри 79-го Каннского кинофестиваля назвали обладателя главной награды мероприятия — «Золотой пальмовой ветви». В этом году победу в Каннах одержала картина румынского режиссера Кристиана Мунджиу «Фьорд».
По сюжету румынско-норвежская пара сталкивается с пристальным вниманием после переезда в удаленный норвежский родной город. Практически сразу детей пытаются отобрать из семьи соцслужбы, так как на теле одного из них находят синяк. К тому же дети воспитываются в консервативном христианском духе, что для либеральной Норвегии не выглядит приемлемым.
Это не первая награда 58-летнего румынского мастера в Каннах. Так, в 2007 году Мунджиу уже получил «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «4 месяца, 3 недели и 2 дня». На счету режиссера всего шесть полнометражных картин, и две из них удостоены главной награды в Каннах.
При этом среди основных претендентов на «Золотую пальмовую ветвь» в этом году называли другие картины. Речь о ленте французской постановщицы Шарлин Буржуа-Такке «Жизнь женщины», «Горьком Рождестве» испанского режиссера Педро Альмодовара, об «Отечестве» польского мастера Павла Павликовского и о «Минотавре» Андрея Звягинцева. Именно эти ленты получили высший балл (три звезды) у пяти из восьми ведущих рецензентов фестиваля, составивших собственный шорт-лист.
ГРАН-ПРИ ЗВЯГИНЦЕВА
При этом Гран-при 79-го Каннского кинофестиваля досталось картине российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр». Это второй по значимости приз в Каннах.
«Минотавр» стал первой за почти десять лет работой мастера. После премьеры ленты в Каннах 19 мая зрители аплодировали десять минут.
Новая картина Звягинцева представляет из себя вольный ремейк эротического триллера Клода Шаброля «Неверная жена» 1969 года. В центре сюжета «Минотавра» история бизнесмена, который узнает об измене жены, когда готовится массово сократить штат сотрудников.
Народный артист России, режиссер Александр Сокуров в беседе с НСН говорил, что новую ленту Звягинцева в Каннах должны оценить по достоинству.
«Андрей Звягинцев — настоящий большой режиссер, все ждут художественного результата, а не какой-то политической акции. Андрей всегда старается работать именно на художественный результат, ради этого. Я надеюсь, что на показах его работ в России не поставлен крест, время все поставит на свои места», - заявил Сокуров.
Звягинцев еще не уезжал из Канн без наград. Так, например, российский актер Константина Лавроненко получил приз за лучшую мужскую роль за работу в картине режиссера «Изгнание» (2007). Кроме того, фильм Звягинцева «Елена» (2011) завоевал спецприз жюри в конкурсе «Особый взгляд» в Каннах, а «Левиафан» (2014) был удостоен приза за сценарий.
При этом картина «Нелюбовь» (2017) получила приз жюри Каннского кинофестиваля и позже была номинирована на «Оскар». Кроме того, лента Звягинцева «Возвращение» (2003) завоевала главный приз Венецианского кинофестиваля.
ДРУГИЕ НАГРАДЫ
Между тем, третью по значению награду — приз жюри, получил фильм «Приключение мечты» Валески Гризебах. Это немецко-австрийско-болгарско-французская почти трехчасовая картина о женщине, которая ввязывается в весьма сомнительную авантюру в городке Свиленград на границе Болгарии, Греции и Турции.
Награду за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале-2026 разделили испанцы Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво за работу над мелодрамой «Черный шар» с Пенелопой Крус в главной роли. Приз также достался польскому мастеру Павлу Павликовскому за фильм «Отечество».
Картину называли одним из фаворитов этого года. При этом главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в разговоре с НСН сообщила, что лента стала еще и самой обсуждаемой картиной в Каннах в этом году.
«Самым обсуждаемым фильмом остается "Отечество" Павла Павликовского. Для этого много оснований: Сандра Хюллер в главной роли, фигура главного героя — Томаса Манна. Павликовский — режиссер, который неоднократно участвовал в фестивалях и получал призы. Это большая фигура в мировом кинематографе. Сама работа получила неоднозначные оценки среди критиков. Кто-то считает, что она является одной из лучших в карьере, но есть также мнение, что кино получилось слишком гладкое, "техничное". Я бы с этим не согласилась. Но что хочу отметить — это уже третья черно-белая картина режиссера о проблемах послевоенной Европы. Но, наверное, Павликовскому близка эта тема, и он ее еще не исчерпал», - рассказала она.
В этом году победу в номинации «Лучшая мужская роль» в Каннах одержали актеры фильма «Трус» француз Валентен Кампань и бельгиец Эмманюэль Маччиа. Актрисы Виржини Эфира и Тао Окамото разделили приз за лучшие женские роли за работу в драме «Внезапно». Приз за сценарий достался французу Эммануэлю Марре за фильм «Наше спасение». При этом отмечается, что основную часть наград собрали картины на военно-историческую тематику, пишет РБК.
В 2026 году международный 79-й Каннский кинофестиваль проходил с 12 по 23 мая. За главный приз в основной программе боролись 22 фильма. При этом в текущем году на фестивале не было крупных голливудских премьер.
Ранее Нина Ромодановская в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, что большинство картин в программе показа основного конкурса Каннского кинофестиваля вызвали недоумение.
