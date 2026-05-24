Гран-при Звягинцева и победа «Фьорда»: В Каннах вручили «Золотую пальмовую ветвь»

Это не первая награда 58-летнего румынского мастера в Каннах. Так, в 2007 году Мунджиу уже получил «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «4 месяца, 3 недели и 2 дня». На счету режиссера всего шесть полнометражных картин, и две из них удостоены главной награды в Каннах.

При этом среди основных претендентов на «Золотую пальмовую ветвь» в этом году называли другие картины. Речь о ленте французской постановщицы Шарлин Буржуа-Такке «Жизнь женщины», «Горьком Рождестве» испанского режиссера Педро Альмодовара, об «Отечестве» польского мастера Павла Павликовского и о «Минотавре» Андрея Звягинцева. Именно эти ленты получили высший балл (три звезды) у пяти из восьми ведущих рецензентов фестиваля, составивших собственный шорт-лист.