Скелет тираннозавра продан на торгах Sotheby’s за рекордные $50 млн
Скелет тираннозавра Гас продан на торгах Sotheby’s за $50,1 млн (3,9 млрд рублей), сообщает Telegram-канал Mash.
Это стало рекордом среди таких лотов за всю историю аукционов. Стартовая цена начиналась $19 млн, но стоимость взлетела за десять минут во время борьбы между несколькими любителями динозавров. Имя покупателя не раскрывается. Известно лишь, что победную ставку сделали по телефону.
Скелет длиной 12 метров сохранился хорошо, особенно редкие детали: полный таз, обе стопы, вилочковая кость. Тираннозавра нашли в 2021 году в Южной Дакоте (США) и назвали в честь владельца ранчо Гэри «Гаса» Ликинга.
Ранее в США нашли окаменелости нового вида тираннозавров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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