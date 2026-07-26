СМИ: Подконтрольные Ирану сети контрабандистов перевозят в Великобританию «тайных агентов»
Подконтрольные Тегерану сети контрабандистов с помощью небольших судов перевозят в Великобританию «тайных агентов» пролив Ла-Манш, сообщает The Telegraph.
По данным издания, это происходит через пролив Ла-Манш. По словам иранского чиновника, в Лондоне есть революционные люди, «которым небезразличен мир и жизни детей». «Они ждут, когда мы скажем им, что делать. Мы этого пока не сделали, но при желании можем легко сделать Лондон небезопасным для вас», - указал он. Собеседник газеты назвал данные маршруты контрабанды важнее и полезнее для Ирана, чем ракеты.
В материале отмечается, что британские власти перехватили людей, связанных с иранскими разведывательными службами, когда те пытались попасть на территорию Британии на небольших лодках.
Ранее союзники США призывали президента США Дональда Трампа начать наземное вторжение в Иран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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