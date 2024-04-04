«Министерство неджентльменских дел» Ричи не получило удостоверение проката в РФ
Министерство культуры России отказалось выдать прокатное удостоверение новому фильму британского режиссёра Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел», выход которого на киноэкраны в РФ был запланирован с 25 апреля. Об этом сообщили ТАСС в кинопрокатной компании «Вольга».
Конкретные причины решения не уточняются. По словам представителя кинопрокатчика, Минкультуры обосновало его подпунктом «е» пункта 18 правил выдачи. Теперь предполагается, что приключенческий боевик выйдет сразу в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Продюсерский центр медиасервисов Яндекса «Плюс Студия» входит в число создателей фильма.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в «Министерстве неджентльменских дел» рассказывается о группе авантюристов в 1942 году, которые объединяются в сверхсекретное боевое подразделение с целью боевой миссии против нацистов. За основу истории взята книга английского писателя Дэмиена Льюиса - автора множества документальных произведений о войне и терроризме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru