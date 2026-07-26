Шесть человек не могут спуститься с Эльбруса

С Эльбруса не могут спуститься шесть человек, сообщает Telegram-канал Mash.

При восхождении на Эльбрус группы из 10 человек скончался альпинист

Группа застряла на высоте 5100 метров. Спасателей вызвала вторая группа — ее участники решили спускаться самостоятельно. В настоящее время ситуацию усугубляют погодные условия.

На помощь выдвинулись восемь сотрудников МЧС. Поисково-спасательная операция займёт от 3 до 6 часов.

Ранее на Эльбрусе нашли тело 11-летнего мальчика и его раненого отца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АльпинистыЭльбрус

Горячие новости

Все новости

партнеры