Шесть человек не могут спуститься с Эльбруса
26 июля 202602:01
Денис Постольский
С Эльбруса не могут спуститься шесть человек, сообщает Telegram-канал Mash.
Группа застряла на высоте 5100 метров. Спасателей вызвала вторая группа — ее участники решили спускаться самостоятельно. В настоящее время ситуацию усугубляют погодные условия.
На помощь выдвинулись восемь сотрудников МЧС. Поисково-спасательная операция займёт от 3 до 6 часов.
Ранее на Эльбрусе нашли тело 11-летнего мальчика и его раненого отца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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