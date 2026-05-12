В начале мая 2026 года в прокат вышло сразу четыре ленты о Великой Отечественной войне. Фильм «Ангелы Ладоги» за май освоил почти 190 миллионов рублей (в прокате с 23 апреля, общие сборы – 348,6 миллиона рублей). На втором месте картина «Семь верст до рассвета» (143 миллиона рублей) с Федором Добронравовым в главной роли, на третьем «Литвяк» (71 миллион рублей). Военная драма «Отец», стартовавшая в прокате с 7 мая, заработала 12 миллионов рублей. Герман-младший выделил две ключевые причины, которые привели к столь скромным результатам.

«Во-первых, довольно сильно подорожали билеты. Во-вторых, сейчас люди часто слышат про работу ПВО, многие живут в городах, которые подвергаются ударам. Возможно, аудитория хочет отвлечься от того, что связано с боевыми действиями. Я видел фильм "Ангелы Ладоги", мне картина понравилась. Это достаточно честно сделанное кино, один из лучших фильмов Александра Котта. Это достойная, хорошая, эмоциональная картина. Мне кажется, показатели в прокате в прошлом году были бы существенно выше в силу текущего роста инфляции в кинопоказе и того, что сейчас происходит в стране», - заметил он.