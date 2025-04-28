Петров не спас: Почему военный фильм «Почтарь» не выстрелил в прокате

Также с 24 апреля в кинотеатрах представлен военный драматический фильм «Каруза» со Светланой Ивановой и Иваном Колесниковым. По сюжету в семье Васильевых в 1939 году появляется собака по кличке Карузо. Когда с началом Великой Отечественной войны в дом приходит голод, пес отправляется за добычей через минное поле, чтобы спасти своих хозяев. По итогу первой недели проката проект смог заработать только 4,7 миллиона рублей. Как отметил собеседник НСН, картине не хватило рекламы.

«Думаю, "Каруза" соберет примерно столько же, сколько у нее уже есть, на этом все закончится. Фильм выходил в прокат от очень небольшого дистрибьютора с минимальной рекламной поддержкой. Сюжет фильма тоже очень локальный. У обоих релизов нет масштаба в сюжете и рекламной кампании, значительных денег у них не будет. При этом замечу, что "Почтарь" при хорошем "сарафане" еще соберет. Одной лентой "В списках не значился" репертуар кинотеатров наполнить невозможно, нужно разнообразие. Кто-то захочет посмотреть камерную драму, возможно, "Почтарь" увеличит свои текущие показатели в три-четыре раза», - пояснил он.

С 1 мая в прокат также выходит фильм «В списках не значился» Сергея Коротаева с Владимиром Машковым. Как заявила «Радиоточке НСН» член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хажинская, в период предстоящих майских праздников кинотеатры возлагают надежду лишь на эту ленту.

