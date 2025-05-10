Фильм «В списках не значился» возглавил прокат в День Победы
Военная драма «В списках не значился», снятая по одноименной повести Бориса Васильева, стала лидером проката в День Победы, свидетельствуют открытые данные ЕАИС Фонда кино.
Отмечается, что фильм возглавил прокат не только 9 мая, но и 8. Так, 8 мая драму посмотрели почти 98 тысяч человек. Сборы киноленты 8 мая превысили 44 миллиона рублей.
В День Победы же «В списках не значился» посмотрели более 100 тысяч российских зрителей, а сборы составили около 47 миллионов рублей.
За два праздничных дня в российских кинотеатрах состоялось более десяти тысяч сеансов.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев рассказал НСН, что большинство релизов, представленных в кинотеатрах, за первые майские праздники смогли освоить лишь небольшую кассу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фильм «В списках не значился» возглавил прокат в День Победы
- Аэропорт Читы возобновил работу после ограничений из-за природного пожара
- Украина более девяти тысяч раз нарушила режим прекращения огня
- Советская станция «Космос-482» упала в Индийский океан
- Экс-замглавы Брянской области заподозрили в получении взяток через сына
- Политолог: Россия может одобрить размещение иностранных войск на Украине
- СМИ: Судебные приставы объявили в розыск певицу Анну Нетребко
- СМИ: К Курской области ВСУ перебросили наемников из западных ЧВК
- Роскачество: В РФ режим тишины распространяется и на дачи
- Захарова сравнила парад в Москве и встречу глав МИД стран ЕС во Львове
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru