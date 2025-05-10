Фильм «В списках не значился» возглавил прокат в День Победы

Военная драма «В списках не значился», снятая по одноименной повести Бориса Васильева, стала лидером проката в День Победы, свидетельствуют открытые данные ЕАИС Фонда кино.

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Отмечается, что фильм возглавил прокат не только 9 мая, но и 8. Так, 8 мая драму посмотрели почти 98 тысяч человек. Сборы киноленты 8 мая превысили 44 миллиона рублей.

В День Победы же «В списках не значился» посмотрели более 100 тысяч российских зрителей, а сборы составили около 47 миллионов рублей.

За два праздничных дня в российских кинотеатрах состоялось более десяти тысяч сеансов.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев рассказал НСН, что большинство релизов, представленных в кинотеатрах, за первые майские праздники смогли освоить лишь небольшую кассу.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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