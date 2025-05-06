«Ориентировочный бюджет – 250-270 миллионов рублей. По локациям есть предварительные договоренности с Министерством обороны о том, что нам помогут и предоставят локации, близкие по картинке к тем реалиям, которые нам нужны. Это полигоны и другие площадки Минобороны, где можно было бы с наименьшими затратами по художественной части создать картинку, которая нужна в кадре. Также какие-то фрагменты мы можем реализовать и в "Москино", будем и эту площадку использовать», - заявил он.

Ранее Ляхов отметил, что на данный момент творческая команда только начала подготовку к съемкам фильма, при этом лента может выйти в российский прокат уже 9 мая 2026 года, напоминает «Радиоточка НСН».

