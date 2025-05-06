Бюджет фильма «Айза-17» составит около 270 миллионов рублей
Для съемок ряда сцен картины «Айза-17» намерены использовать площадки Минобороны РФ, сообщил НСН продюсер проекта Андрей Ляхов.
Бюджет картины «Айза-17» составит около 270 миллионов рублей, рассказал в пресс-центре НСН генеральный продюсер картины Андрей Ляхов.
«Ориентировочный бюджет – 250-270 миллионов рублей. По локациям есть предварительные договоренности с Министерством обороны о том, что нам помогут и предоставят локации, близкие по картинке к тем реалиям, которые нам нужны. Это полигоны и другие площадки Минобороны, где можно было бы с наименьшими затратами по художественной части создать картинку, которая нужна в кадре. Также какие-то фрагменты мы можем реализовать и в "Москино", будем и эту площадку использовать», - заявил он.
Ранее Ляхов отметил, что на данный момент творческая команда только начала подготовку к съемкам фильма, при этом лента может выйти в российский прокат уже 9 мая 2026 года, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Валерий Карпин назвал самые раздражающие вопросы журналистов
- «0-8 не влетим!»: Булыкин и Радимов верят в «достойный» футбол с Бразилией
- Против башкирской школьницы возбудили уголовное дело за нападение на сверстницу
- Кандидат на пост президента Польши Гжегож Браун вытер ноги о флаг ЕС
- Apple перенесет производство iPhone в Индию
- Аллегрова заявила, что ненавидит свой хит «Угонщица»
- Проверки в РФ танкеров вместимостью более 5000 тонн завершат до августа
- Аналитик предупредил, что гонка зарплат в России завершится в ближайшие месяцы
- Маск назвал поселения землян на Марсе гарантом выживания человечества
- Свыше 1600 финансовых пирамид выявили в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru