Бюджет фильма «Айза-17» составит около 270 миллионов рублей

Для съемок ряда сцен картины «Айза-17» намерены использовать площадки Минобороны РФ, сообщил НСН продюсер проекта Андрей Ляхов.

Бюджет картины «Айза-17» составит около 270 миллионов рублей, рассказал в пресс-центре НСН генеральный продюсер картины Андрей Ляхов.

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«Ориентировочный бюджет – 250-270 миллионов рублей. По локациям есть предварительные договоренности с Министерством обороны о том, что нам помогут и предоставят локации, близкие по картинке к тем реалиям, которые нам нужны. Это полигоны и другие площадки Минобороны, где можно было бы с наименьшими затратами по художественной части создать картинку, которая нужна в кадре. Также какие-то фрагменты мы можем реализовать и в "Москино", будем и эту площадку использовать», - заявил он.

Ранее Ляхов отметил, что на данный момент творческая команда только начала подготовку к съемкам фильма, при этом лента может выйти в российский прокат уже 9 мая 2026 года, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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